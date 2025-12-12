Los vecinos de Pere Garau exigen que se actúe contra el incivismo

Los vecinos del barrio de Pere Garau están cansados de sufrir tantos episodios de incivismo. Por ello, esta tarde se ha celebrado una manifestación de protesta, con numerosa presencia de vecinos, en la que se ha exigido a las autoridades que tomen medidas urgentes para evitar que el barrio continúe en este proceso de degradación, que se viene desarrollando desde hace meses.

MANIFESTACIÓN DE VECINOS DE PERE GARAU CONTRA EL INCIVISMO. / MANU MIELNIEZUK / DMA

Cati Fullana, representante de la asociación de vecinos, explicó que no hay día en el que no se produzcan incidentes provocados por el incivismo de muchas personas, que se suelen concentrar en la plaza de las Columnas. Allí se aprecía como muchas personas orinan, o incluso defecan, en la misma plaza, cuando a pocos metros hay un parque infantil. Es un lugar habitual donde se concentran muchas personas que sufren problemas de alcohol y que suelen protagonizar muchos incidentes de convivencia con los vecinos.

La representante de la asociación, que asegura que esta protesta no está dirigida por ninguna formación política, afirma que se ha normalizado estos incidentes cotidianos, pero no se tiene en cuenta que muchos vecinos prefieren quedarse en sus casas, en lugar de salir a pasear por la barriada, precisamente para no toparse con estas personas tan conflictivas.

Desde la asociación se ha asegurado también que esta protesta no representa ningún ataque a los sintechos, ya que muchos de ellos se pasan la mayor parte del día sentados en los bancos de las plazas. La protesta es para los individuos, que sí disponen de un trabajo y de un lugar dónde dormir, que cuando terminan la jornada laboral también se suman a este grupo que se reune en la plaza para beber alcohol. Por lo tanto, se rechaza cualquier acusación de racismo al convocar esta protesta callejera.

Pere Garau es una barriada que en estos momentos cuenta con alrededor de unas 30.000 vecinos. Son muchas las nacionalidades de estos residentes, cada una con culturas distintas, por lo que los choques entre estas personas son habituales. Desde la asociación se exige una mayor presencia policial en la barriada, pero sobre todo que las actuaciones sean más contundentes.

La representante vecinal asegura que en los últimos años la calidad de vida en la barriada ha sufrido un gran descenso, de tal manera que Pere Garau se ha convertido en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad. Por ello, los vecinos, sin atacar a un colectivo concreto de extranjeros que se ha trasladado a vivir a esta zona, exigen que las autoridades adopten las medidas que sean necesarias para detener este proceso de degradación. “Pere Garau se está convirtiendo en un gueto, donde ya no apetece residir”, asegura la Cati Fullana, que anuncia que los vecinos saldrán a protestar todas las veces que sea necesario hasta que se adopten las medidas que sean suficientes para parar este proceso de degradación.