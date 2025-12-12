Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenidos altercados Son Sant JoanMarc PonsComidas navideñasUrdangarinDerribo antiguo bar Riu Dolx
instagramlinkedin

La Seu celebra Santa Lucía: multitudinario concierto de Navidad del Colegio Sueco de Mallorca

El Colegio Sueco de Mallorca ha celebrado su tradicional concierto de Navidad en la Catedral, un evento con más de dos décadas de historia en la isla

FOTOS | La Seu celebra Santa Lucía: multitudinario concierto de Navidad del Colegio Sueco de Mallorca

FOTOS | La Seu celebra Santa Lucía: multitudinario concierto de Navidad del Colegio Sueco de Mallorca

Ver galería

SANTA LUCIA EN LA CATEDRAL / MANU MIELNIEZUK / DMA

Redacción Palma

Palma

Los alumnos del Colegio Sueco de Mallorca han celebrado su gran concierto de Navidad en la Catedral de Mallorca con motivo de la celebración de Santa Lucía, festividad que marca el inicio de la temporada navideña.

Más de un centenar de niños han participado en este evento, que cuenta con más de 20 años de tradición en la isla. Anteriormente, la celebración se realizaba en la plaza de Cort, donde también se instalaba un pequeño mercadillo navideño. Esta tradición, profundamente arraigada en la comunidad sueca y cada vez más integrada en el calendario prenavideño de Palma, reunió a 140 alumnos, quienes interpretaron villancicos en sueco, catalán, castellano e inglés.

Noticias relacionadas y más

Antes del inicio del concierto, numerosos espectadores se han congregado a las puertas de la catedral para no perderse esta cita anual, llenando finalmente el interior del templo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público
  2. Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros
  3. Las tiendas de antigüedades se extinguen en Palma: de nueve en una calle a solo tres en toda la ciudad
  4. Los vecinos de Palma acuden a los tribunales para tumbar la cesión a promotores de solares públicos destinados a equipamientos
  5. Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
  6. Amenazado el edificio del horno más antiguo conservado en el Coll d’en Rabassa
  7. Palma desbloquea la construcción de viviendas que estaban pendientes de la nueva depuradora
  8. El pleno de Palma declarará a Pedro Sánchez persona 'non grata' en la ciudad y pedirá su dimisión

La Seu celebra Santa Lucía: multitudinario concierto de Navidad del Colegio Sueco de Mallorca

La Seu celebra Santa Lucía: multitudinario concierto de Navidad del Colegio Sueco de Mallorca

El PSOE pide acciones inmediatas para preservar la torre islámica del Baluard de Sant Pere

El PSOE pide acciones inmediatas para preservar la torre islámica del Baluard de Sant Pere

Los vecinos de Pere Garau exigen que se actúe contra el incivismo

Los vecinos de Pere Garau exigen que se actúe contra el incivismo

Podemos pedirá que el pleno de Palma declare a Netanyahu como persona 'non grata'

Podemos pedirá que el pleno de Palma declare a Netanyahu como persona 'non grata'

Cort instala vallas alrededor de la plaza Llorenç Villalonga en medio de las protestas vecinales por la tala de los bellasombra

Cort instala vallas alrededor de la plaza Llorenç Villalonga en medio de las protestas vecinales por la tala de los bellasombra

Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros

La EMT refuerza sus servicios de autobuses para el partido entre el RCD Mallorca y el Elche CF de este sábado

Así serán las viviendas que se construirán en el edificio del antiguo bar Riu Dolç de Palma

Tracking Pixel Contents