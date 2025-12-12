La Seu celebra Santa Lucía: multitudinario concierto de Navidad del Colegio Sueco de Mallorca

Los alumnos del Colegio Sueco de Mallorca han celebrado su gran concierto de Navidad en la Catedral de Mallorca con motivo de la celebración de Santa Lucía, festividad que marca el inicio de la temporada navideña.

Más de un centenar de niños han participado en este evento, que cuenta con más de 20 años de tradición en la isla. Anteriormente, la celebración se realizaba en la plaza de Cort, donde también se instalaba un pequeño mercadillo navideño. Esta tradición, profundamente arraigada en la comunidad sueca y cada vez más integrada en el calendario prenavideño de Palma, reunió a 140 alumnos, quienes interpretaron villancicos en sueco, catalán, castellano e inglés.

Antes del inicio del concierto, numerosos espectadores se han congregado a las puertas de la catedral para no perderse esta cita anual, llenando finalmente el interior del templo.