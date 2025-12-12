Así serán las viviendas que se construirán en el edificio del antiguo bar Riu Dolç de Palma

Ya ha empezado el proyecto de construcción de un nuevo edificio de lujo en Palma, que se está levantando en el solar que antiguamente ocupaba el popular bar Riu Dolç, en la barriada del Conservatorio. La finca también ocupará el espacio de una antigua tienda de pinturas, situada justo al lado del bar, que cerró hace algunos meses. Por lo tanto, el proyecto se realiza uniendo estos dos solares, que antiguamente pertenecían a dos propietarios distintos.

El proyecto, impulsado por la promotora Vae Homes, tiene previsto levantar un edificio de doce viviendas que se comercializan a precios desde 455 mil euros por piso. Las viviendas con más espacio aún se venderán a precios más elevados.

Este edificio de lujo estará terminado, según se detalla en la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Palma, en el mes de diciembre del año próximo.

La obra tiene que estar terminada a finales del año próximo / J.F.M.

Ubicación en el centro de Palma

Este edificio ocupa el número 54 de la calle Alfons el Magnànim, cerca de la rotonda del Conservatorio. Según la promotora del edificio, esta ubicación destaca por "estar estratégicamente ubicada en una de las zonas más codiciadas de Palma, el conocido barrio de S'Olivera y conservatorio de música".

Vivienda "de ensueño" en el centro de Palma

Vae Homes comparte en el dosier de la promoción inmobiliaria un conjunto de imágenes en que puede verse una previsión de cómo será el futuro diseño de estos pisos en el centro de Palma.

Se trata de viviendas con un diseño "moderno"y completamente equipadas, con ventanales que dan paso a la luz exterior y vegetación integrada.

Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros

Zonas comunitarias

Este edificio de cinco plantas con ascensor cuenta con una plaza de aparcamiento para cada vivienda. El bloque de pisos también ofrecerá una piscina comunitaria.

/ Vae Homes

Viviendas familiares

Los pisos de este complejo residencial incluyen dos baños y una cocina ya amueblada y equipada. Existen opciones de dos y tres dormitorios. Asimismo, la finca también cuenta con tres áticos, cada uno de ellos con terrazas de acceso interno.

/ Vae Homes

Adiós a la fachada del Riu Dolç

El lujoso bloque de pisos sustituirá la pared amarilla que caracterizaba la fachada del bar Riu Dolç por un revestimiento de piedra artificial, mezclado con carpintería compuesta de aluminio lacado y rotura de puente térmico. Los promotores prometen una "estética moderna" para el edificio que reemplazará el emblemático local palmesano, que ahora se encuentra en otro espacio de la misma calle.