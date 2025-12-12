El PSOE pide acciones inmediatas para preservar la torre islámica del Baluard de Sant Pere

El PSOE ha exigido al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma que actúen inmediatamente para preservar y proteger la torre islámica en el Baluard de Sant Pere, un Bien de Interés Cultural (BIC) que se derrumbó parcialmente el pasado miércoles.

En un comunicado este viernes, los consellers Joan Ferrer y Sofía Alonso, junto al concejal Pepe Martínez, han explicado que presentarán requerimientos formales a las instituciones para que tanto el presidente del Consell, Llorenç Galmés, como el alcalde de Palma, Jaime Martínez, garanticen la conservación de uno de los pocos vestigios locales de la época islámica.

La portavoz adjunta del grupo socialista en el Consell, Sofía Alonso, ha advertido que "no se puede presumir de proteger la cultura cuando se deja descuidado el patrimonio" y ha criticado la falta de control de la consellera de Cultura sobre el estado de los bienes en Palma.

Por su parte, Ferrer ha indicado que el requerimiento registrado incluye la ejecución de trabajos de desescombro y consolidación de manera ordenada, con un plan de acción y una memoria detallada de las actuaciones necesarias.

Además, ha acusado a la titular insular de Cultura de priorizar otros elementos restaurados mientras la murada islámica permanecía en situación frágil.

Cort: "Estamos comprometidos en su preservación"

El Ayuntamiento de Palma, por su parte, ha defendido que "desde el inicio de la actual legislatura, el equipo de gobierno ha mostrado un firme compromiso con la protección y rehabilitación de los bienes patrimoniales de la ciudad, también con la torre islámica". Con el objetivo de mejorar el estado de este elemento catalogado, "cuyo deterioro no viene de ahora, sino que es prolongado desde hace años", en diciembre de 2024 ya se encargó a una empresa especializada la asistencia técnica y el estudio previo para la redacción de un proyecto de conservación y reparación, trabajos que finalizaron en junio de 2025.

"A fin garantizar la continuidad de estas actuaciones, para el presupuesto de 2026 hemos habilitado una partida de 78.500 euros para la ejecución de las obras, que se llevará a cabo dentro del contrato de conservación de la muralla del mar. La previsión es iniciarlas el primer trimestre de 2026", subraya el Consistorio.

"La muralla no representa un riesgo para la ciudadanía. No obstante, el Ajuntament se mantiene plenamente comprometido con su preservación y conservación, realizando todas las actuaciones necesarias desde el inicio de legislatura para garantizar la integridad de este importante patrimonio histórico", añade.