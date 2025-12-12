Podemos pedirá que el pleno de Palma declare a Netanyahu como persona 'non grata'

Podemos pedirá que el próximo pleno del Ayuntamiento de Palma declare al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a la embajadora del país, Dana Elrich, personas non gratas en la ciudad, en respuesta a la petición de Vox para hacer lo mismo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un comunicado este viernes, la formación ha pedido que la figura de la persona non grata debe usarse "de forma coherente y ética para denunciar a quienes realmente están perpetrando genocidios" y ha lamentado que las instituciones sigan siendo "cómplices" de la situación que se vive en Gaza.

El pleno de la próxima semana votará una propuesta de Vox, que cuenta con el apoyo del PP, para declarar a Sánchez como persona non grata, para pedir su dimisión y para la convocatoria de elecciones anticipadas, una decisión que Podemos ha respondido con una enmienda que pretende que esta figura se use para reprobar a Israel.

Vox: "Ha traicionado a los españoles"

"Al declarar persona non grata al gobierno israelí, no solo hacemos un acto simbólico de denuncia frente a la comunidad internacional, sino que también enviamos un mensaje claro de solidaridad con el pueblo palestino y de rechazo absoluto a las políticas de apartheid y genocidio", ha señalado la concejal de Podemos en Cort, Lucía Muñoz.

En su proposición, Vox se refiere en términos muy críticos con Sánchez: "Están él, su entorno familiar, su partido y Gobierno empantanados por la corrupción y por la obscenidad. Ha traicionado a los españoles rompiendo algo que es constitucional y sagrado como la igualdad entre los españoles, ha aprobado y financiado los caprichos de Puigdemont, un delincuente fugado".