Un hombre encuentra 1.270 euros en una calle de Palma y los devuelve a la policía

En plena cuenta atrás para Navidad, la Policía Local de Palma sorprende con una historia entrañable: según publicó en su página de Facebook, un hombre encontró en la calle una agenda, al parecer caída de un coche. En su interior había 1.270 euros.

El hombre no se quedó con el dinero. En lugar de eso, llamó a la policía. Una patrulla recogió la agenda junto con el dinero.

Tras las comprobaciones pertinentes, los agentes lograron localizar a la legítima propietaria. Ella recuperó el dinero en la comisaría de Avenida América.

Un ejemplo a seguir

“Gestos como este son los que hacen especial a Palma”, señaló la Policía Local. La institución felicitó al hombre por su honradez y le agradeció que se haya convertido en “un ejemplo para todos”.