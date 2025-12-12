La EMT refuerza sus servicios de autobuses para el partido entre el RCD Mallorca y el Elche CF de este sábado

La EMT pondrá en marcha este sábado un dispositivo especial de refuerzo de los autobuses con motivo del partido entre el RCD Mallorca y el Elche CF en el Estadi Mallorca Son Moix, previsto a las 16.15 horas.

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, se reforzarán las líneas L8 y L33 para facilitar tanto el acceso de los aficionados al estadio como su regreso al centro de Palma tras el encuentro, con el objetivo de agilizar entradas y salidas y promover el uso de transporte público.

En concreto, la línea L8, que conecta Sindicato con el estadio, contará con refuerzos en las horas previas al partido, que se suman a los servicios habituales que, durante esa franja, circulan con una frecuencia de 12 minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán tomar los autobuses de las líneas L8 y L33 ubicados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis. La L8 seguirá su recorrido habitual hasta el área de intercambio de Sindicato, mientras que la L33 realizará el refuerzo especial para acercar a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otras zonas por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando por plaza de España.

Así mismo, los usuarios de BiciPalma podrán utilizar la estación virtual situada junto al estadio, donde podrán estacionar sin anclajes ni limitación en el número de bicicletas.