Cort instala vallas alrededor de la plaza Llorenç Villalonga en medio de las protestas vecinales por la tala de los bellasombra
El Consistorio ya anunció que por el momento no contempla anular la tala de los árboles
El Ayuntamiento de Palma ha empezado a instalar vallas al rededor de la plaza Llorenç Villalonga, donde se encuentran los dieciocho bellasombras que Cort pretende talar durante los próximos días.
Desde que Cort anunció la tala de los árboles alegando "riesgos de caída", los vecinos del barrio de Calatrava han mostrado su rechazo a una medida que consideran "radical".
El vallado de la plaza Llorenç Villalonga se produce justo un día después de la manifestación de vecinos que el pasado jueves se encadenaron en torno a los bellasombras en peligro exigiendo su preservación. A las siete de la mañana, más de medio centenar de personas de todas las edades ya aguardaban en la plaza con el objetivo de frenar el derribo de los árboles.
Aunque los vecinos consiguieron aplazar el derribo de los bellasombra programado para ayer jueves, Cort ya ha avisado que la tala de los árboles se producirá durante los próximos días. Las vallas que ahora se han instalado así lo anuncian. Si bien puede tratarse de una medida de seguridad ante la inminente poda de los árboles, el vallado también puede ser una medida para dificultar el acercamiento de los vecinos hacia los bellasombra y evitar protestas como la de ayer.
