Cacerolada en un colegio público cercano a la antigua cárcel de Palma para protestar contra la inseguridad: "No queremos que nuestros hijos vivan en un entorno de delincuencia"

"Queremos que nuestros hijos vivan en un entorno de convivencia y seguridad y ahora vivimos entre delincuencia. No queremos este entorno para nuestros niños". Las familias del colegio público de Cas Capiscol de Palma han llevado a cabo esta mañana una cacerolada para protestar contra la inseguridad que se vive en los alrededores del centro cercano a la antigua cárcel de Palma en el barrio de Son Busquets.

Los padres y la comunidad educativa señalan que hasta ahora la escuela había vivido siempre en un espacio cívico, "donde la convivencia había reinado en el barrio". No obstante, denuncian que la situación ha cambiado de manera sustancial el último año, con varios incidentes ocurridos muy cerca del colegio.

"Hay muchas personas que merodean en las inmediaciones del centro con signos evidentes de haber consumido, ahora también están entrando en el colegio y cuando llega el frío hacen hogueras con neumáticos y llega el humo al patio. Son escenas que nunca ha habido en este barrio y no queremos que se normalicen", señala la directora del CEIP Cas Capiscol, Ana Eva Álvarez. En este sentido, la directora agradece al Ayuntamiento de Palma la presencia policial cercana al centro pero hace un llamamiento "para volver a la tranquilidad y al civismo que siempre ha tenido la escuela, siendo un centro de puertas abiertas".

Cacerolada en un colegio público de Palma para protestar contra la inseguridad: "No queremos que nuestros hijos vivan en un entorno de delincuencia" / B.RAMON

"No queremos tener miedo"

Por su parte, la presidenta de la AMIPA, Cecilia Serra, apoya el mensaje lanzado por el centro y sostiene que los padres "no quieren tener miedo" de llevar a sus hijos al colegio. "Queremos que nuestros hijos vivan en un entorno de convivencia y seguridad, que podamos traer a nuestros hijos sin tener miedo de que a alguno le roben, le quiten el reloj o le peguen. Esta siempre había sido una escuela familiar y muchos de nosotros la hemos escogido por este motivo y ahora vivimos entre delincuencia y no es algo que queramos para nuestros niños", detalla Serra.

Manifestaciones

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cas Capiscol, Biel González, también ha participado en la cacerolada para dar apoyo a las familias. Así, ha anunciado que durante el mes de enero se llevarán a cabo una serie de actividades en el barrio que acabarán con una gran manifestación (todavía sin fecha concreta).

"Participaré en el pleno del próximo jueves del Ayuntamiento de Palma y volveré a poner encima de la mesa del alcalde y los regidores la situación actual de Son Busquets. Hemos mejorado en tema de seguridad pero no basta, queremos que esto se solucione ya", determina Gónzalez.