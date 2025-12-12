Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros

Hace pocos días empezó el proyecto de construcción de un nuevo edificio de lujo en Palma, que se está levantando en el solar que antiguamente ocupaba el popular bar Riu Dolç, en la barriada del Conservatorio. La finca también ocupará el espacio de una antigua tienda de pinturas, situada justo al lado del bar, que cerró hace algunos meses al aceptar el propietario la oferta económica de un grupo de inversores. Por lo tanto, el proyecto se realiza uniendo estos dos solares, que antiguamente pertenecían a dos propietarios distintos.

Los obreros han empezado desmontando el interior de ambos inmuebles. De momento no han tocado la fachada, por lo que desde el exterior apenas se aprecia la labor de derribo que se va a llevar a cabo. El proyecto lo impulsa la promotora Vae Homes, que tiene previsto levantar un edificio de doce viviendas, de dos a tres habitaciones, más un párquing y una piscina comunitaria. Este edificio ocupa el número 54 de la calle Alfons el Magnànim, cerca de la rotonda del Conservatorio, por lo que su ubicación destaca por su excelente conectividad hacia otras barriadas de la ciudad.

La obra tiene que estar terminada a finales del año próximo / J.F.M.

El bar Riu Dolç, un emblema del barrio

Todos los vecinos recuerdan que durante muchos años este solar estuvo ocupado por un bar, el Riu Dolç, bajo la dirección de Toni Perelló, un personaje muy conocido en la barriada, que no tuvo más remedio que cerrar el negocio porque el local no superó la última inspección sanitaria.

Ante esta situación el empresario adelantó el cierre del negocio y vendió el bar, junto al piso superior. Por fortuna para los vecinos de la barriada, el negocio volvió a abrirse en agosto de 2024, en otra ubicación pero aun así en la calle Alfons el Magnànim, esta vez bajo el nombre de bar Nou Riu Dolç. Toni Perelló ha recuperado a toda la clientela que ya venía acudiendo a su antiguo bar.

El bar Nou Riu Dolç en el barrio del Conservatorio. / DM

Este edificio de lujo estará terminado, según se detalla en la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Palma, en el mes de diciembre del año próximo. La promotora ya ha vendido la mayoría de pisos, que no son precisamente baratos, ya que se comercializan a precios desde 455 mil euros por piso. Las viviendas con más espacio aún se venderán a precios más elevados. Eso sí, la promotora garantiza que las viviendas se construirán siguiendo un diseño moderno y con materiales de calidad.

Los obreros han empezado con el derribo de las vigas que sustentan todo el edificio. Posteriormente, está previsto que se realice la excavación necesaria para construir el párquing, para posteriormente levantar la estructura de este nuevo edificio.

Vivienda de ensueño en el centro de Palma

Vae Homes, la empresa promotora de construir dichas viviendas en el enclave donde antes se encontraba el mítico bar Riu Dolç, comparte en el dosier de la promoción inmobiliaria un conjunto de imágenes en que puede verse una previsión de cómo será el futuro diseño de estos pisos en el centro de Palma.

Se trata de viviendas modernas y completamente equipadas, con ventanales que dan paso a la luz exterior y vegetación en las terrazas de los áticos y en la zona de la piscina comunitaria.

Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros / Vae Homes

En la fachada exterior se prevé un revestimiento de piedra artificial, mezclado con carpintería compuesta de aluminio lacado y rotura de puente térmico.

Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros / Vae Homes

Según la empresa, se tratará de unas "viviendas de ensueño" en un edificio de "estética moderna".