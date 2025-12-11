Veto a las 'party boats': la Autoridad Portuaria excluye a estas embarcaciones del concurso del Muelle de la Golondrinas

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) acordó el miércoles convocar un concurso público para la gestión de los amarres del Muell de las Golondrinas. La concesión incluye la gestión de dos amarres destinados al servicio del futuro Bus Nàutic, pero la gran novedad es que certifica la prohibición de las polémicas 'party boats'.

En la nueva concesión, ubicada en el paseo Marítimo de Palma, solo se prestará servicio a embarcaciones de lista segunda, es decir, buques mercantes para el transporte de personas, y "quedan expresamente excluidas aquellas incluidas en el registro turístico del Consell que les permita organizar fiestas o bailes a bordo con música, lo que se conoce como Party Boats", explica la APB en un comunicado.

Esta decisión "responde al compromiso asumido por el puerto con los vecinos de la zona, que en los últimos meses han venido derivando al organismo portuario quejas de ruidos y molestias ocasionadas por algunos de los turistas usuarios de las golondrinas". En línea con este compromiso, "la APB prevé en breve aprobar una ordenanza cívica que regula el comportamiento de las personas en las zonas públicas del puerto. Actualmente, el borrador de la ordenanza se encuentra en exposición pública", subraya la Autoridad Portuaria.

El presidente de la APB, Javier Sanz, ha declarado que "actos vandálicos, sensación de colapso por aglomeración de personas y mala imagen del puerto y la ciudad, son otras de las reclamaciones que los residentes nos han hecho llegar y que, desde la APB, nos hemos propuesto atajar".

Hay que recordar que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ya anunció en octubre que tenía el compromiso de Sanz de prohibir las 'party boats' en el Passeig Marítim. "Les hemos trasladado la necesidad de prohibirlas. Y se les ha transmitido no solo nuestra voluntad sino también la exigencia", indicó el alcalde.

Bus Nàutic

La superficie de explotación corresponde al muelle de tráfico local y al espejo de agua donde atracan las embarcaciones de excursiones marítimas, lo que supone un total de diecisiete mil metros cuadrados de dominio público portuario. El concesionario deberá disponer de dos puestos de amarre para el Bus Nàutic, el servicio público que la APB va a poner en marcha para conectar vía marítima zonas del puerto de Palma con la ciudad . Además de otros dos puestos destinados a embarcaciones de tránsito que realicen embarque y desembarque de pasajeros.

Como novedad en este concurso, la empresa adjudicataria estará obligada a programar actividades culturales y familiares para todos los públicos con el ánimo de dinamizar la terminal de Tráfico Local, especialmente en temporada baja. Como propuesta, se plantea en los pliegos la posibilidad de ofrecer viajes gratuitos para grupos infantiles, exposiciones, teatro infantil con temática portuaria o marítima entre otros.

En la valoración de las ofertas se primarán mejoras ambientales que proponga la adjudicataria, como la reutilización de materiales sobrantes de construcción, instalación de materiales que favorezcan el desarrollo de la flora y la fauna marina en los muelles, la autosuficiencia eléctrica o la autogeneración de energías renovables en las instalaciones entre otras.

El plazo de la concesión no podrá superar los diez años. La tasa de ocupación a mejorar es de 192.177,97 euros anuales y la de actividad corresponde al cuatro por ciento del volumen de negocio.