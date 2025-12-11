Peligran las Medallas de Oro de Palma por el bloqueo político en Cort

Las Medallas de Oro que el Ayuntamiento de Palma concede cada 31 de diciembre para reconocer la trayectoria de personas o entidades están en serio peligro por la falta de consenso político. Y una moción que Vox presentará de urgencia en el pleno de la semana que viene para que uno de los distinguidos sea el Regimiento de Infantería Palma 47 amenaza con dinamitar todos los puentes.

El partido liderado por Fulgencio Coll había tratado de incluir a este cuerpo del Ejército en la lista de candidatos a recibir una Medalla de Oro de la Ciudad en las conversaciones que han mantenido los distintos grupos políticos al respecto en las últimas semanas. Sin éxito, porque la izquierda se oponía. Por este motivo Vox ha decidido tomar un 'atajo' y presentar esta candidatura vía pleno. El respaldo del PP, anticipado este jueves en la comisión de Servicios a la Ciudadanía, ha provocado un notable enfado en la oposición.

En estos momentos la concesión de estas distinciones está en serio peligro porque para cerrar una lista es necesaria una mayoría de dos tercios de los regidores, por lo que también debe respaldarla al menos una parte de la oposición de izquierdas.

"Esto no se puede aprobar en un pleno, va en contra del reglamento [de Honores y Distinciones] del Ayuntamiento. Las candidaturas se deben elevar por consenso de todos los grupos, no pueden salir de un partido político", ha cuestionado Miquel Àngel Contreras, regidor de Més per Palma, que ha advertido de que, aunque se apruebe, "será inválida".

"Nosotros también representamos a la ciudadanía, les guste o no les guste", ha respondido Coll.

El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, también ha intervenido para señalar que "las Medallas de Oro las da el Ayuntamiento, no un partido político". En este sentido, ha criticado al PP y a Vox por "querer convertir un día de celebración en un día de confrontación y de imposición". El socialista ha reclamado la retirada de la propuesta del Regimiento de Infantería Palma 47 y "consensuar" una lista de candidatos.

Coll se ha negado a retirar la moción, que ha salido adelante con el respaldo del PP y la indignación de la izquierda. "Han dinamitado cualquier posibilidad de consenso", ha sentenciado Contreras después de la votación.

Reunión de urgencia

Minutos después ha tenido lugar una reunión de urgencia entre los representantes de los grupos municipales para tratar de encauzar la situación (la portavoz de Podemos, Lucía Muñoz, se ha ausentado por enfermedad). Sin embargo, tras el encuentro ha continuado el bloqueo.

El equipo de gobierno admite que, a falta de dos semanas para la concesión de las medallas, la situación es compleja. "No hay acuerdo", señalan desde el PP. Y subrayan: "Aunque la propuesta del Regimiento de Infantería Palma 47 se apruebe en el pleno, no es vinculante. No significa que se les vaya a dar la medalla, nosotros lo vemos más como una declaración de intenciones", destacan.

Todos los grupos con representación en Cort coinciden en que, a día de hoy, el escenario más probable es que no haya medallas. Durante las conversaciones mantenidas hasta ahora a puerta cerrada se han barajado varios nombres, pero también ha habido desencuentros. Y el choque de este jueves puede ser definitivo.