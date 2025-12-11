Las hermanas Aguiló visten de Navidad el escaparate de la juguetería La Industrial: "Esto es nuestra vida, nuestra casa, es muy difícil mantener algo así"

En el corazón de Palma, donde las calles conservan aún un aroma a historia y tradición, se encuentra una pequeña tienda de juguetes llamada La Industrial que ha sabido resistir el paso del tiempo. No se trata solo de un establecimiento, sino de un refugio de recuerdos y emociones compartidas, un lugar donde cada rincón es fruto del esfuerzo, la ilusión y el cariño de dos hermanas que, con dedicación y amor, han logrado mantener viva una tradición familiar que comenzó a finales del siglo XIX.

Cada año, el escaparate navideño de la tienda de juguetes más antigua de Palma se convierte en un espectáculo esperado por todos. Este 8 de diciembre la vitrina cobró vida con una escena de peluquería retro, donde predominan unas muñecas tan realistas que parecen cobrar vida propia. La escena está perfectamente recreada, con sillas recicladas, mobiliario artesanal y un toque navideño que pone la guinda al conjunto. Las muñecas, con sus gestos y posturas que imitan a la perfección a personas reales, son el centro de atención, mostrando el amor y la dedicación que se pone en cada elemento del escaparate. "En la tienda, la magia está en los detalles", aseguran desde el establecimiento, un lugar que no solo vende juguetes, sino que es todo un símbolo de la tradición y el cariño familiar.

Lugar de encuentro y refugio de recuerdos

Cada año, tanto locales como turistas esperan con emoción el escaparate que da la bienvenida a la Navidad, convirtiendo la tienda en un lugar de encuentro y un refugio de recuerdos que conecta con varias generaciones. Una verdadera joya en el corazón de Palma que sigue viva gracias al esfuerzo y a la ilusión que su familia pone en cada rincón

"Es una tienda de recuerdos", asegura emocionada una de las hermanas, que con orgullo relata cómo su familia adquirió el negocio en 1929. Desde entonces, tres generaciones han compartido bajo el mismo techo un profundo amor por lo que hacen. Su padre, nacido en la misma tienda, inculcó a sus hijas la pasión por ofrecer lo mejor a sus clientes. "Es nuestra vida, nuestra casa, nuestra ilusión", dice con una sonrisa que refleja el espíritu de perseverancia de quienes llevan años trabajando con las manos y el corazón.

En un mundo cada vez más dominado por las grandes cadenas y la globalización, la tienda de las hermanas Aguiló se mantiene como un faro de autenticidad. Su pequeño espacio se llena cada temporada con nuevas ideas, muchas veces inspiradas por el cariño de sus clientes, que vienen no solo a comprar, sino a revivir sus propias historias. "El trato con el cliente no tiene precio", dicen, destacando el vínculo cercano que han formado con los vecinos y los turistas que, al visitar Palma, no dudan en pasar por su tienda.

La artesanía

Una de las cosas que realmente distingue a este pequeño comercio local es la artesanía que se respira en cada detalle del escaparate navideño. Desde las butacas recicladas hechas con bidones de agua hasta los secadores de barro o los de casco construidos a mano con macetas recicladas, todo ha sido pensado y realizado por ellas. "Todo lo que ves, lo hacemos nosotras. No hay nada que no haya pasado por nuestras manos, incluso los muebles, como el mostrador de la tienda, tienen una historia que se remonta a 50 años atrás", afirma Aguiló.

"La gente espera ansiosa lo que vamos a hacer cada año. Les emociona tanto como a nosotras", comentan, refiriéndose a la decoración especial que preparan para la Navidad, un momento culminante en su tienda, donde el espíritu familiar y artesanal se convierte en un espectáculo para los ojos. Cada rincón tiene una historia, cada pieza una razón de ser, y todo está hecho con amor y paciencia.

Pero no todo ha sido fácil. Como tantas otras pequeñas empresas, la tienda ha tenido que luchar contra los altos costes, los impuestos y la dura competencia. "Es muy difícil mantener algo así", confiesa una de las hermanas. "El esfuerzo es enorme, pero no lo cambiaríamos por nada. Es nuestro legado". A pesar de los retos, su determinación por seguir adelante es firme. Las visitas de clientes que regresan año tras año, algunos ya con hijos o nietos, son el mayor premio para ellas.

La tienda, que alguna vez fue la vivienda de su padre, hoy sigue siendo un lugar de encuentro para comprar, pero sobre todo para vivir una experiencia única que conecta generaciones. Los clientes, en especial los locales, se sienten parte de algo más grande, como si estuvieran contribuyendo a que la tradición perdure. "Si no nos apoyan, esto desaparecería. Pero gracias a ellos, seguimos aquí", aseguran.

En una época en la que muchas tiendas cierran sus puertas, este pequeño negocio de Palma sigue siendo un ejemplo de resistencia, dedicación y amor por el oficio. "Que dure, que dure", es el deseo de estas dos hermanas que con cada esfuerzo y cada detalle logran transmitir una parte de su alma en cada juguete, cada pieza artesanal y, sobre todo, en cada sonrisa que sale de su tienda. "Nosotras vendemos ilusión. Para nosotras, eso es lo más importante", afirma Aguiló.