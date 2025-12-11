La EMT inicia el proceso de compra de 11 autobuses eléctricos por 10,6 millones de euros

El Consejo de Administración de la EMT Palma ha aprobado este jueves poner en marcha la compra de 11 nuevos autobuses eléctricos articulados de 18 metros, por un importe máximo de 10,64 millones de euros.

Esta operación forma parte del plan de renovación de la flota que la empresa municipal desarrolla a través del Acuerdo Marco aprobado en marzo de 2025, que prevé la incorporación de hasta 113 autobuses eléctricos en cuatro años (2025-2029) y dispone de un presupuesto máximo de 98,25 millones de euros, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Los 11 nuevos autobuses eléctricos se sumarán a los 57 ya adquiridos el pasado mes de noviembre, 34 unidades de 18 metros, adjudicados a las empresas Daimler Buses España y Mercedes, y 23 unidades de 12 metros, suministradas por BYD Motores Iberia. Está previsto que todos estos vehículos lleguen a Palma a principios de 2026.

Con esta nueva compra, la EMT Palma alcanza ya un total de 68 autobuses eléctricos en proceso de incorporación a la flota, 45 de ellos de 18 metros y 23 de 12 metros.

En este sentido, el teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, ha destacado que en el primer año de vigencia del Acuerdo Marco se ha logrado avanzar en la futura renovación del 30% de la flota, un hecho que ha calificado de "muy importante" y que "permitirá ofrecer un servicio más moderno, sostenible y con mejores prestaciones para la ciudadanía".

En conjunto, las tres operaciones representan una inversión de 59,6 millones de euros, lo que supone alrededor del 60% del presupuesto total del Acuerdo Marco.

Cabe señalar que estos 11 autobuses están cofinanciados por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Feder 2021-2027 de Belares.

Por su parte, los 57 autobuses adjudicados en noviembre cuentan con financiación del Plan de Inversiones para la Transición Energética, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation EU, además de aportaciones del Impuesto de Turismo Sostenible, el Ayuntamiento de Palma y de fondos propios de la EMT correspondientes al ejercicio 2026.

Con la aprobación de este jueves, se abre el proceso de contratación al que podrán presentar ofertas las cinco empresas homologadas en el Acuerdo Marco: Daimler Buses España, BYD Motores Iberia, Solaris, Iveco e Irizar, que ya cumplen previamente con los requisitos técnicos y de solvencia necesarios.

Las propuestas que se presenten serán evaluadas conforme a los criterios establecidos, que valoran especialmente el precio y los plazos de entrega. Una vez finalizado el proceso, la propuesta de adjudicación se elevará al Consejo de Administración para su aprobación.