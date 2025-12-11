Desmantelan el polémico tobogán del mercado navideño de sa Feixina

Los operarios han desmantelado el polémico tobogán de renos que se estaba montando en el mercado navideño de Sa Feixina. Así lo ha anunciado la Asociación de Vecinos Barri Cívic, quienes celebran que se haya desmontado dicha estructura. "No se pueden tomar decisiones precipitadas de espaldas a la ciudadanía. De sabios es rectificar. Bien por el Ayuntamiento de Palma que no ha avalado el funcionamiento de una instalación fuera de lugar", expresa la asociación a través de sus redes sociales.

Escaleras del parque y pone en peligro la copa de un árbol

Cabe señalar que la instalación del tobogán había generado críticas por parte de los vecinos de la zona. Los residentes apuntaban que llamaba la atención que se insistiera en la colocación de un tobogán de renos inutilizando una de las escaleras del parque, "y que para que sea practicable se tenga que destrozar la copa de un árbol que está perfectamente arraigado en dicho lugar".

Asimismo denunciaban que les llama la atención que no se exija "a estos promotores" el cumplimiento de la normativa que obliga a respetar una distancia mínima de más de un metro y medio entre cualquier instalación y el carril bici, por cuestiones de seguridad. "Normativa que, por otra parte, se les exige a los feriantes y artesanos locales".

A los vecinos también les llama la atención que se haya permitido instalar una pista de hielo elevada sobre una fuente de agua que se ha tenido que deshabilitar, "además de exponerla a roturas y fisuras en el depósito que tiene que soportar el peso de la instalación".

Espacio público

Asimismo, la asociación de vecinos de Santa Catalina i Es Jonquet también reivindica el uso público de los espacios públicos como el parque de sa Feixina e insiste en que es "precisamente lo contrario de lo que está ocurriendo con el Market Christmas in Palma, ha replicado a las críticas de las patronales de comercio.

La entidad señala que Sa Feixina es un parque público, defiende que siga siéndolo y no se convierta "en un espacio que se privatice varios meses al año para convertirlo en un parque temático", en respuesta a las acusaciones de Afedeco y Pimeco de que la asociación intenta patrimonializar dicho espacio.

Tildan de "desafortunada" la decisión, "unilateral y sin información previa" por parte del Ayuntamiento, de ceder este espacio público a promotores privados para que lo exploten durante dos meses, "privando a la ciudadanía de poder usar uno de los pocos espacios verdes públicos de la zona".