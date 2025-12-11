La APB prorrogará la concesión del Club Nàutic Portitxol hasta 2040

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha acordado otorgar una prórroga de 15 años al Club Nàutic Portitxol, hasta el 15 de diciembre de 2040, aunque queda vinculada a la ejecución, por parte del club, de una inversión global cercana a los diez millones de euros.

El acuerdo implica además la modificación de la concesión para incorporar más de 12.000 metros cuadrados adicionales de espejo de agua, lo que permitirá reordenar y ampliar la dársena y los servicios náuticos del club, según ha explicado la APB en un comunicado.

El proyecto propuesto por el CN Portitxol prevé actuaciones de relevancia en infraestructuras portuarias, entre ellas la reordenación de la dársena interior, la creación de una dársena exterior con nuevos pantalanes y dique de abrigo, un nuevo varadero, mejoras en instalaciones portuarias, sistemas de balizamiento, limpieza de calados y planes de seguridad, salud y vigilancia ambiental.

En materia deportiva, el club se compromete a reforzar su función social y formativa, al mantener su orientación hacia la enseñanza de la náutica, la promoción del deporte base y el acceso social a embarcaciones de pequeña eslora, sin fines lucrativos y con tarifas reducidas. Para la APB, este perfil coincide con el modelo de instalación que se pretende preservar en la reordenación del Portitxol.

La integración puerto-ciudad constituye otro de los ejes de la prórroga aprobada. El proyecto prevé actuaciones dirigidas a mejorar la conectividad peatonal, eliminar barreras físicas y reorganizar áreas de servicio para facilitar una relación más abierta con el entorno urbano. Parte de estas actuaciones podrán coordinarse con intervenciones urbanísticas previstas por la propia APB en viales y paseos del área.

En el ámbito ambiental, el CN Portitxol deberá implementar medidas avanzadas de gestión de residuos, control de calidad y vigilancia ambiental, además de garantizar que cualquier actuación que lo requiera cuente con informe favorable de compatibilidad con las estrategias marinas antes de la aprobación técnica del proyecto.

Con esta prórroga, la APB garantiza la continuidad de los servicios deportivos y sociales del CN Portitxol, ahora adaptados a las necesidades de la futura reordenación del área portuaria y a los objetivos de "sostenibilidad y mejora ambiental fijados por el organismo portuario".