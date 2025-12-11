Más de 80 vecinos de la plaza Llorenç Villalonga se encadenan para impedir la tala de los bellasombra: "Es cuestionable que estén en mal estado"

Mon cor estima els arbres. La crítica que el PP dirigió en la pasada legislatura al exalcalde socialista José Hila —acusándolo de cometer “arboricidios” y de talar árboles de forma injustificada— se ha vuelto en contra del propio partido. Esta mañana, más de 80 vecinos de la plaza Llorenç Villalonga, en Palma, han plantado cara al Ayuntamiento y se han unido para impedir la tala de los ejemplares de bellasombra que aún dan vida al espacio. La movilización no solo pretende proteger los ejemplares actuales, sino evitar que se cree un precedente que pueda extender este tipo de actuaciones a otras zonas arboladas de la ciudad.

A las siete de la mañana, más de medio centenar de personas de todas las edades ya aguardaban en la plaza con un objetivo claro: frenar el derribo de los árboles. "Estos árboles mejoran la calidad de vida: aportan belleza, sombra y reducen la contaminación", ha señalado Caterina Albertí, una de las vecinas movilizadas. Los residentes denuncian que el Consistorio justifica la eliminación del arbolado alegando problemas de salud de los ejemplares y riesgos para los paseantes.

Esta batalla no es la única que han librado los vecinos. En enero de 2024, la comunidad ya se enfrentó a los operarios a primera hora de la mañana durante la tala de 6 ejemplares y lograron paralizar la actuación, pese a que finalmente un juzgado de Palma avaló la decisión de Cort respecto al arbolado de la plaza.

En esta ocasión, Amics de la Terra ha presentado un recurso de medidas cautelares para frenar la intervención. "Lo registramos a toda prisa porque temíamos que la tala pudiera ejecutarse hoy mismo", ha explicado Mariano Reaño, presidente de la entidad. "En teoría, la medida debería paralizar la actuación y darnos margen para solicitar los informes necesarios".

Más de 80 vecinos de la plaza Llorenç Villalonga se encadenan para impedir la tala de los bellasombra / Pere Morell

Reaño sostiene que existen alternativas a la eliminación total del arbolado: "Aunque algunos ejemplares pudieran estar en mal estado, se puede crear un perímetro de protección para evitar riesgos por la caída de ramas”. A su juicio, el hecho de que "parece que la actuación se ha reprogramado y que el Ayuntamiento se lo está replanteando" demuestra que existe margen para reconsiderar la decisión.

La entidad ecologista exige además un estudio independiente que determine con rigor el estado real de los árboles. "Hasta ahora no hemos recibido ningún informe y la falta de transparencia es evidente", ha criticado Reaño. También ha recordado que "el año pasado se talaron árboles que aparentemente estaban sanos", por lo que cree que "es cuestionable" que los ejemplares que defienden hoy estén en mal estado.

"El Ayuntamiento asegura que los árboles están enfermos, pero en la anterior ocasión comprobamos que varios estaban en perfecto estado", ha recordado el presidente de Amics de la Terra, quien reclama informes técnicos completos y transparentes. "Hay especialistas en jardinería y arboricultura que pueden realizar esta evaluación", subraya.

Finalmente, propone que, "si es necesario sustituir ejemplares, se haga de forma progresiva y nunca dejando la plaza completamente desnuda".

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma no contempla anular la tala por el momento. Fuentes de Cort aseguran que su intención es "llevarla a cabo en un tramo de tiempo concreto, en línea con nuestro compromiso de realizar la eliminación y la restitución de la forma más cercana posible. Es decir, retirar y reponer de la manera más inmediata"

Sin embargo, los técnicos del Ayuntamiento han retirado la señalización que indicaba la tala de diecisiete bellasombra, y todo apunta a que la operación se ha pospuesto. Parece que los árboles seguirán dando sombra a la plaza, al menos un día más.

Conservación árboles

Los vecinos defienden la conservación de estos árboles singulares del área de la muralla de Ciutat. Reivindican que ya en 2008 se redactó la Carta de Barcelona, documento no normativo que consideraba el árbol como recurso patrimonial. "La plaza que defendemos no puede perder estos árboles emblemáticos y ser sustituidos por ejemplares jóvenes de otras especies" sin su sombra característica y sin su aporte a la biodiversidad.

Los riesgos sobre las vidas humanas de morir por una caída de árbol se estima de 1 entre 10 millones, sostienen los denunciantes. Y sacan a colación que tras el accidente de la palmera que acabó con la vida de una persona en Palma no se talaron todas las palmeras en la zona del Parc de la Mar. Por ello exigen "transparencia y tiempo para conocer y estudiar los informes municipales".

Así, los vecinos continúan su particular lucha por mantener unos ejemplares que consideran emblemáticos para el barrio al tiempo que lamentan cómo pueden compaginarse los compromisos municipales con una "ciudad verde y sostenible" con la eliminación de zonas verdes ya consolidadas.