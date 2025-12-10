La torre medieval del Baluard de Sant Pere sufre un derrumbe.

La torre medieval ubicada junto al Baluard de Sant Pere de Palma ha sufrido un derrumbe en uno de los muros.

Según la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA), se trata de un derrumbe "gravísimo" que ha afectado la torre medieval, que data del siglo XVI y está fundamentada sobre una construcción anterior de época islámica integrada posteriormente al cierre del Baluard de Sant Pere.

Para ARCA, no es un derrumbe superficial como se aprecia en las fotografías, sino que la profundidad del hundimiento "es importante".

La asociación ha manifestado su "indignación" ante los hechos, ya que hace años que de forma reiterada exige la restauración de este bien histórico tanto al Consell de Mallorca como al Ayuntamiento de Palma.

"Solo hemos obtenido buenas palabras diciendo que se está redactando el proyecto y de esto hace como mínimo ocho años", han lamentado, agregando que la inacción en la defensa y el mantenimiento del patrimonio "tiene consecuencias muy negativas".

Sobre el derrumbe, han detallado que se trata de un desplome de una parte del lienzo del muro en la fachada oriental y que requiere una acción de urgencia. A su criterio, es necesario que intervenga de forma inmediata un profesional de la restauración que dé instrucciones sobre como asentar y frenar el derrumbe.

Bien de Interés Cultural

Igualmente, desde ARCA han remarcado que se trata de un elemento catalogado como Bien de Intenterés Cultural (BIC )de máxima importancia patrimonial y que la actuación para evitar mayores daños tiene que ser inmediata.

Entre otras cuestiones, han pedido que se estudien arqueológicamente los materiales caídos y que se haga un proyecto de restauración "serio".

Con todo, la asociación ha reclamado al Consell y al Ayuntamiento que lleven a cabo la contención de posibles desplomes, la conservación y estudio de los restos y un proyecto de restauración integral urgente.