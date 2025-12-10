Sindicatos de la Policía Local de Palma advierten de movilizaciones si Cort no implementa el Plan de Ordenación

Cuatro de los cinco sindicatos con representación en la Policía Local de Palma —CCOO, UGT, CSIF y SPPME— han advertido de movilizaciones "desde este diciembre" si el Consistorio no firma el Plan de Ordenación que debía entrar en vigor el 1 de enero y cuya implementación se ha suspendido 'sine die'. El documento implica cambios profundos en cuanto al rediseño de los horarios y funciones de los más de 800 agentes.

Las organizaciones sindicales responsabilizan al Ayuntamiento de Palma de la paralización del acuerdo y advierten de un "cambio de rumbo" en su relación con la administración", señalan. Según explican en una nota conjunta, tras analizar la situación solo contemplan dos escenarios: "Que la administración no quiera el Plan de Ordenación que se nos propuso y no quiera cambiar nada, o que el retraso responda a estrategias políticas intencionadas que nada obedecen a problemas reales", sostienen.

Los sindicatos recuerdan que, pese a la falta de cambios estructurales, el servicio policial continúa funcionando porque "la plantilla sostiene una estructura que todos sabemos que no funciona". Denuncian que, gracias al esfuerzo de los agentes, "ellos continúan exigiendo más y presentándose como buenos gestores, cuando muchas de sus demandas son una simple improvisación".

CCOO, UGT, CSIF y SPPME aseguran que han sido "leales" y que ha negociado "de buena fe" con el Consistorio, y subrayan que lo único que reclaman ahora es "firmar y aplicar un Plan que surgió de la negociación y de la propia administración".

"Cambio de rumbo" y fin de las renuncias a días libres

En este contexto, anuncian un endurecimiento de su postura. Consideran que ha llegado el momento de dejar de sostener "un sistema que se mantiene solo a costa de nuestro sacrificio" y detallan algunas de las medidas que adoptarán. "No renunciaremos a nuestros días libres ni a nuestro descanso para cubrir deficiencias estructurales del servicio", advierten.

Asimismo, comunican que la plantilla dejará de ofrecerse como voluntaria para cubrir lo que califican de "improvisaciones y ocurrencias" en diferentes dispositivos y servicios: controles de VMP, refuerzo de verano, vigilancia en plaza España, atención al público en la oficina de Parc de ses Estacions, Son Banya o códigos verdes, entre otros.

"Sabemos que se harán los ofendidos y nos recriminarán que ‘¿después de todo lo que hemos hecho por vosotros?’", señalan las organizaciones sindicales, que replican: "Aquí los que están dándolo todo somos nosotros".

CCOO, UGT, CSIF y SPPME avanzan que iniciarán movilizaciones "este mismo mes de diciembre". No obstante, matizan que las actuaciones concretas se comunicarán exclusivamente por los canales internos de la plantilla para evitar que la Administración "las utilice en nuestra contra".

Los sindicatos remarcan que, si finalmente el Plan de Ordenación no sale adelante, "no será por falta de voluntad de la plantilla, sino por decisión exclusiva de la administración" y avisan de que están dispuestos a "ir a donde haga falta para que nos oigan y se den cuenta de que esta cantinela ha caducado".

Cort: "Trabajamos a marchas forzadas"

Precisamente este miércoles la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja "a marchas forzadas" para que el Plan de Ordenación de la Policía Local entre en vigor en el primer trimestre de 2026.

"El problema ha sido la presentación del documento final. En la mesa de negociación los técnicos del Ayuntamiento intervinieron y nos comentaron que la documentación tenía algunas carencias y que se tenían que precisar algunas cuestiones. Creamos una comisión intrerdisciplinar y a partir de aquí se empezó a trabajar para mejorar el documento y que tuviera todas las características que nos pedían los técnicos", ha destacado Celeste.