El SEPES elimina la maleza en Son Busquets: «Llega tarde»

Después de meses de preocupación vecinal, el SEPES ha retirado la maleza acumulada en el antiguo cuartel de artillería Son Busquets, en Palma, una zona que había generado alarma por el riesgo de incendios.

“Han tardado mucho, llegan tarde. Enviamos una carta al SEPES en julio para que eliminara la maleza, por el tamaño que tiene Son Busquets si prendía podía ser un gran problema”, explican desde la Asociación de Vecinos Parc de Ses Fonts-Conservatori.

La preocupación de los residentes venía de tiempo atrás. En julio, la misma asociación expresaba su inquietud por el estado del terreno, denunciando una gran acumulación de hierba seca y vegetación que, en los meses de calor, suponía un elevado riesgo de incendio.

Los vecinos insistían en que las zonas no edificadas o sin instalaciones representan un peligro tanto para la seguridad personal como para las viviendas colindantes. Por ello, mediante un escrito formal dirigido al SEPES, solicitaban “medidas de limpieza” y el “desbroce de los terrenos a la mayor brevedad”, subrayando que la situación generaba una gran inquietud entre la comunidad.

La presidenta de la asociación, Yolanda Rodríguez, lamentaba que las intervenciones no se realizasen antes del periodo de calor extremo y reclamaba mantenimiento periódico, insistiendo en que, si los particulares deben limpiar, la institución responsable de los terrenos también tiene esa obligación.

Terrenos de antiguo cuartel de artillería denominado Son Busquets el pasado julio. / Asociación de Vecinos Parc de Ses Fonts-Conservatori

Construcción de 831 viviendas de protección oficial

Dónde ahora crece vegetación sin censar, lleva más de un año prevista la edificación y reorganización de las 11 hectáreas. Tras 25 años de abandono, el SEPES presentó en febrero de 2024 una propuesta para el terreno de Son Busquets. Esta establece la construcción de 831 viviendas de protección oficial (VPO) y 670 plazas de alojamiento dotacional, en total tendrían acceso 2.500 habitantes. La zona contará con un colegio, zonas verdes y diversos equipamientos sociales, también se contemplan oficinas y una residencia de mayores.