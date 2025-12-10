Destrozan el quiosco de Son Gibert en un nuevo ataque vandálico: "Se han llevado todo lo que había de valor"

Vecinos de Son Gibert exigen al Ayuntamiento de Palma una solución para el quiosco del parque después de que haya sido completamente vandalizado. Este espacio de propiedad municipal ha sido objeto de repetidos ataques desde que cerró en 2020 como consecuencia de la pandemia, pero el último episodio ha destrozado la práctica totalidad de las cristaleras.

Una decena de vecinas de este barrio y del cercano Rafal se citaron la semana pasada en el parque para exigir al Ayuntamiento que acondicione y reabra el quiosco, aunque ya no sea como bar. "Antes funcionaba con una terraza y era muy agradable. Pero alguna vez venían chavales y amenazaban al que lo llevaba. Incluso llegaron a agredir a su mujer y era frecuente que lo pintaran o lo apedrearan", recuerdan estas residentes.

Prácticamente todas las cristaleras están rotas. / Manu Mielniezuk

Se han citado en el quiosco para expresar su hartazgo porque transcurrido un lustro el Consistorio sigue sin dar un nuevo uso al quiosco. "Entendemos que con lo que pasó la última vez nadie quiera volver a abrir un bar aquí. Pero podría ser un espacio de reunión para los vecinos para celebrar actividades. Lo que no puede ser es que siga en este estado de abandono. Incluso ha llegado a dormir gente", lamenta Isabel Romero, de la asociación de vecinos de Son Gibert.

Un peligro para los niños

Critican que después de cada episodio de vandalismo el Ayuntamiento no actúa con la suficiente celeridad para reparar los daños. Y en este caso advierten del riesgo que supone para los niños que van al parque el hecho de que el suelo junto al quiosco esté sembrado de cristales.

En el interior de la instalación hay sillas y mesas desparramadas por el suelo. "Se han llevado todo lo que había de valor como platos o vasos. Pedimos que hagan algo ya aquí y que instalen cámaras para que los vándalos se lo piensen mejor antes de volver a destrozarlo", manifiesta Romero.