Cort trabaja "a marchas forzadas" para aplicar el Plan de Ordenación de la Policía Local el primer trimestre de 2026

El Ayuntamiento de Palma trabaja "a marchas forzadas" para que el Plan de Ordenación de la Policía Local entre en vigor en el primer trimestre de 2026. Así lo ha anunciado este miércoles la portavoz de Cort y regidora de Función Pública, Mercedes Celeste.

El equipo de gobierno se comprometió a implementar el plan el 1 de enero, pero lo ha suspendido de manera temporal por la necesidad de introducir varias modificaciones. El documento implica cambios profundos en cuanto al rediseño de los horarios y funciones de los más de 800 agentes.

"El problema ha sido la presentación del documento final. En la mesa de negociación los técnicos del Ayuntamiento intervinieron y nos comentaron que la documentación tenía algunas carencias y que se tenían que precisar algunas cuestiones. Creamos una comisión intrerdisciplinar y a partir de aquí se empezó a trabajar para mejorar el documento y que tuviera todas las características que nos pedían los técnicos", ha destacado Celeste.

Valoración de los puestos de trabajo

puestos de trabajo se tenía que mejorar. En este sentido, el Ayuntamiento adjudicó a una empresa la valoración de los puestos de trabajo de Cort y yo consideré que era conveniente que también nos asesorara sobre la Policía Local. Eso nos ha llevado a retrasar un poco este proceso, pero trabajamos a marchas forzadas parea que sea una realidad dentro del primer trimestre de 2026", ha expresado la portavoz municipal.

Celeste no ha precisado una fecha, pero ha indicado que el nuevo Plan de Ordenación "es una prioridad" para el equipo de gobierno. "Nos daremos toda la prisa posible, pero tiene que estar bien hecho", ha concluido.