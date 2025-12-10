Cort estudia la viabilidad de mantener abierta la gasolinera de Avingudes que está en situación irregular

El Ayuntamiento de Palma estudia la viabilidad de mantener abierta la gasolinera de la avenida Gabriel Alomar i Villalonga, que opera desde 2008 con la concesión caducada. La portavoz de Cort y regidora de Govern Interior, Mercedes Celeste, ha señalado este miércoles los técnicos municipales están ultimando una serie de informes para determinar si es posible que continúe en funcionamiento pese a que en 2022 el propio Consistorio aprobó su desmantelamiento.

"Se siguen manteniendo las penalizaciones periódicas, como no puede ser de otra manera. Y por parte de diferentes departamentos del Ayuntamiento se han estado elaborando unos informes. Hay que recordar que hubo una propuesta de pleno en la que se aprobó que se mantuviera en funcionamiento. O por lo menos estudiar la viabilidad de mantenerla en funcionamiento. Estos estudios están prácticamente conclusos y solo falta la última parte. Cuando esté, sabremos si puede ser que siga en funcionamiento", ha manifestado Celeste, que ha estimado que "en el segundo semestre de 2026 como máximo tomaremos las decisiones oportunas".

La portavoz no se ha referido a la gasolinera de la plaza Progrés, que también se encuentra en situación irregular. En este caso, sin embargo, la intención del Consistorio es cerrarla porque ha tenido problemas de filtraciones en el subsuelo y porque de su desmantelamiento depende que se ejecute una reforma prevista en este espacio.

Multas cada ocho días

La propiedad de ambas gasolineras se resiste a cerrarlas y abona desde 2023 al Ayuntamiento una multa cada ocho días (unos siete mil euros en el caso de la de Gabriel Alomar). La voluntad del Ayuntamiento desde el principio de la legislatura es 'indultar' a esta estación de servicio y permitir que siga operando al menos durante unos años más.

A este planteamiento se opone enérgicamente la gasolinera de Manuel Azaña, que ha denunciado a Cort ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) para que investigue si está promoviendo una competencia desleal.