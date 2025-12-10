La Autoridad Portuaria garantiza la continuidad de la actividad del Real Club Náutico de Palma

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha anunciado en un comunicado el otorgamiento de una autorización de ocupación temporal (AOT) de carácter transitorio al Real Club Náutico de Palma (RCNP). Esta medida permitirá al club seguir desarrollando su actividad en los espacios que ocupa actualmente hasta que se formalice la ampliación del plazo y la prórroga del título concesional por un total de 20 años en ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

La medida garantiza la continuidad del servicio y aporta plena cobertura jurídica durante el periodo en que la APB complete los trámites administrativos derivados del fallo judicial.

Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado no interponer recurso de casación contra la citada sentencia, asumiendo íntegramente el contenido del pronunciamiento del TSJIB y facilitando así su ejecución. En cumplimiento de la resolución judicial, la APB iniciará de inmediato los trámites necesarios para formalizar la ampliación de plazos y la prórroga del título concesional del RCNP.

Antecedentes

En 1978, se adjudicó al Real Club Náutico de Palma el contrato de gestión y explotación de la zona destinada a la navegación deportiva en la dársena de San Pedro y el Contramuelle Mollet, contrato que ha sido modificado en varias ocasiones.

A partir de 2015, el RCNP solicitó la ampliación del plazo y la prórroga de su título concesional al amparo del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. La APB acordó con el RCNP las condiciones por las cuales se debería de otorgar la prórroga. No obstante, la complejidad jurídica del expediente motivó informes de Puertos del Estado, la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado, cuyas interpretaciones divergentes derivaron en una controversia prolongada y en la paralización de la ampliación de plazo iniciada por la APB.

En 2022 el club interpuso recurso contencioso-administrativo por silencio administrativo ante sus solicitudes. En noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Balears dictó sentencia, estimando el recurso y reconociendo su derecho a la ampliación de plazo y prórroga de la concesión en los términos acordados con la APB.

Tras la sentencia, y a petición del RCNP, ambas partes han convenido continuar el procedimiento para ejecutar el fallo. En este contexto, y para evitar la interrupción de la actividad ante la expiración de la AOT vigente el 31 de diciembre de 2025, la APB ha decidido otorgar una nueva autorización temporal mientras se completa la tramitación del título concesional definitivo.