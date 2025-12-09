Vecinos de sa Calatrava organizan una cadena humana para salvar los últimos bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga

Los vecinos de la barriada palmesana de sa Calatrava no se rinden en su lucha por salvar los ejemplares de bellasombra que todavía habitan la plaza Llorenç Villalonga. La comunidad vecinal he emitido un nuevo comunicado este martes en el que hacen un llamamiento para formar una cadena humana este jueves en la plaza y así tratar de evitar la eliminación de los emblemáticos árboles.

Ayer lunes, vecinos y entidades ecologistas se reunieron en la plaza Llorenç Villalonga para hacer público, de nuevo, su malestar con la decisión del Ayuntamiento de Palma. Durante el encuentro reivindicativo, se leyó un manifiesto de denuncia contra la "tala indiscriminada" de estos árboles: "Vamos a intentar el milagro de salvar estos árboles. El jueves tenemos que venir y conseguir que el alcalde vea que esto es algo importante para un barrio tan mágico", señalaba el texto.

Los convocantes subrayaron que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad hacen aún más necesaria la preservación de estos ejemplares maduros, que proporcionan sombra, refugio para las aves y un fuerte valor identitario. Añaden que los riesgos asociados a la caída de árboles son extremadamente bajos -"uno entre diez millones", señalan- y apuntan que accidentes como el ocurrido en el Parc de la Mar no desembocaron en la tala masiva de todas las palmeras. Por ello reclaman transparencia y tiempo para revisar los informes municipales que avalan la intervención, con el fin de plantear alternativas como un reemplazo progresivo bajo el dosel de los árboles actuales.

Así ha sido la protesta vecinal contra la tala de los bellasombra. / B. Ramon

Un nuevo intento de paralización

Este jueves día 11 a las 07:00 horas de la mañana los vecinos organizarán una cadena humana para evitar la tala de los 18 bellasombra que todavía restan en la plaza. En enero de 2024, la comunidad ya se enfrentó a los operarios a primera hora de la mañana durante la tala de 6 ejemplares y lograron paralizar la actuación, pese a que finalmente un juzgado de Palma avaló la decisión de Cort respecto al arbolado de la plaza.

Así, los vecinos continúan su particular lucha por mantener unos ejemplares que consideran emblemáticos para el barrio al tiempo que lamentan cómo pueden compaginarse los compromisos municipales con una "ciudad verde y sostenible" con la eliminación de zonas verdes ya consolidadas.

La advertencia del Ayuntamiento

Tras la protesta vecinal de ayer, el Ayuntamiento de Palma cargó contra los vecinos de sa Calatrava criticando que "se intente obstaculizar" la eliminación de estos ejemplares, aludiendo directamente a la intención de los vecinos de paralizar la tala programada para este jueves y viernes.

Desde Cort han recordaron que esta actuación se debe a criterios exclusivamente técnicos y de seguridad por el riesgo de caída que presentan y argumentaron que el servicio de Parques y Jardines ha redactado un informe técnico que avala esta actuación, fundamentada en criterios de seguridad y prevención de riesgos.