Pere Garau Saludable denuncia 326 pintadas vandálicas y reclama a Cort su retirada en el próximo 'Palma a Punt'

La plataforma vecinal Pere Garau Saludable ha remitido a Emaya y a la Oficina Antigrafitis de Palma un informe con 326 pintadas vandálicas detectadas en el espacio y mobiliario público del barrio, acompañadas de 50 páginas de documentación gráfica. Las imágenes recogen daños en fachadas, persianas, contenedores, papeleras y otros elementos urbanos de las principales calles y plazas de la zona.

El informe es fruto de una acción cívica con voluntariado realizada el pasado 6 de diciembre, en la que los vecinos recorrieron el barrio para inventariar el alcance del problema. La entidad insta al Ayuntamiento de Palma a que todas estas pintadas sean eliminadas durante la próxima fase del programa 'Palma a Punt, prevista entre el 17 y el 31 de diciembre en Pere Garau y otras barriadas.

Papelera bandalizada. / Pere Garau Saludable

Según el ranking elaborado por la asociación, la calle Aragó, la plaza Pere Garau y Nuredduna figuran como los espacios especialmente afectados, con 42, 35 y 30 elementos vandalizados, respectivamente. La plataforma subraya que se trata de zonas de máxima visibilidad “tanto para los incívicos como para la ciudadanía”.

Pere Garau Saludable recuerda que corresponde a Cort la limpieza de las pintadas en el espacio público y critica que, pese a que el consistorio presume periódicamente del número de grafitis eliminados, la acción llega “de manera tímida” a Pere Garau.

"Pintada hecha, pintada borrada"

La entidad insiste en que la clave está en la rapidez de la respuesta municipal. "Pintada hecha, pintada borrada. Elemento dañado, elemento reparado", reivindican, al defender que la intervención inmediata es la fórmula más eficaz para frenar el efecto dominó del deterioro urbano. A su juicio, la dejación institucional "solo favorece la reiteración de conductas incívicas".

La plataforma recalca que su iniciativa busca colaborar con el programa 'Palma a Punt' y "visibilizar la situación real" del barrio en materia de pintadas, de modo que "no quepan excusas" para no actuar. La asociación anuncia que realizará un seguimiento puntual de la respuesta de Cort.

Además, Pere Garau Saludable tiende la mano al Ayuntamiento para impulsar un plan piloto integral en la barriada más poblada de Palma, basado en cuatro ejes: más limpieza y medios adaptados a la realidad del barrio; campañas de concienciación acordes con su diversidad sociocultural; mayor vigilancia mediante los controladores medioambientales de Emaya; y un régimen sancionador efectivo para minimizar la reincidencia de las conductas incívicas.