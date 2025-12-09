Palma desbloquea la construcción de viviendas que estaban pendientes de la nueva depuradora

El Ayuntamiento de Palma ha desbloqueado varios proyectos urbanísticos para la construcción de viviendas que estaban bloqueados porque su ejecución estaba condicionada a la finalización de la EDAR II, que está en construcción. La gerencia de Urbanismo ha aprobado inicialmente una modificación puntual del Plan General de 2023 para adaptar una de sus normas a la nueva Declaración Ambiental Estratégica (DAE).

Esta actualización permitirá tramitar planes urbanísticos antes de que entre en funcionamiento la ampliación de la EDAR II en 2027. Con todo, la conexión y ocupación de los edificios sí queda condicionada a la operatividad de la nueva depuradora y a la disponibilidad suficiente de agua potable. Cabe recordar que la normativa anterior impedía dar luz verde a estos proyectos urbanísticos hasta la puesta en marcha de la ampliación de la EDAR. "Por tanto, esta modificación introduce mayor flexibilidad en la planificación urbanística, sin generar nuevos desarrollos ni cambios económicos, sociales o ambientales", ha manifestado este martes el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo.

"Esta actualización permite tramitar plantes urbanísticos antes de que esté operativa la ampliación de la EDAR II. No obstante, la conexión y la ocupación de los edificios únicamente podrán autorizarse cuando la EDAR II esté en funcionamiento y exista esta disponibilidad de agua suficiente", ha aclarado Fidalgo. "Esta modificación posibilita avanzar en la planificación urbanística de la ciudad. Se trata de una medida que introduce mayor flexibilidad en este ámbito sin rebajar ninguna exigencia ambiental o hídrica", ha añadido el regidor.

Viviendas y calles

Fidalgo ha señalado que este cambio permitirá desbloquear construcciones en suelo urbano consolidado que llevaban paradas mucho tiempo. "Y no solo afectaban a viviendas, sino también a entornos de barrios concretos de Palma con intervenciones que permitirán abrir calles o mejorar avenidas", ha subrayado Fidalgo.

El regidor ha señalado que en el pasado ya se permitió a determinados proyectos como el de Son Simomet que iniciara los trabajos de urbanización y construcción (prevé más de doscientas viviendas) antes de la entrada en funcionamiento de la nueva depuradora. En todo caso, ha reiterado el regidor, en todos los casos "para la licencia de primera ocupación será necesaria la entrada en funcionamiento del EDAR II".

Fidalgo ha señalado que algunos de estos desarrollos se encuentran en Son Dameto o el Rafal, y en algunos casos ya tienen una licencia presentada y concedida. "Nos adaptamos a la realidad existente que dice que Palma tiene suficiencia hídrica, tal como se refleja en el convenio firmado entre Cort y Abaqua que dice que trece hectómetros cúbicos al año para la ciudad son suficientes para acreditar todos estos desarrollos".