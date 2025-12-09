MÉS per Palma acusa a Cort del PP de abandonar el patrimonio y facilitar la especulación urbanística
La formación denuncia la falta de planes de protección y alerta del riesgo para la identidad de la ciudad
Ana Belén L. Fuster
MÉS per Palma acusa al gobierno municipal del PP de haber abandonado sus obligaciones en materia de preservación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad. Según la formación, esta inacción constituye una situación "grave y peligrosa" para la identidad de Palma y responde a la voluntad de "dejar vía libre a intereses especulativos".
"Estamos ante un gobierno que prefiere mirar hacia otro lado mientras se borran trozos enteros de nuestra memoria colectiva", ha afirmado la regidora Kika Coll.
MÉS per Palma exige dos planes estratégicos urgentes
La formación ha presentado en el pleno municipal una propuesta para que el Ayuntamiento ponga en marcha dos planes estratégicos: uno destinado a la protección del patrimonio material y otro al patrimonio inmaterial. Ambos documentos, según MÉS, deben establecer criterios de catalogación, inspección, mantenimiento y difusión, y contar con la participación ciudadana."Palma no puede seguir caminando a ciegas mientras su patrimonio se desmorona. Necesitamos planes claros, valientes e inmediatos. No tenemos más margen", ha defendido Coll.
Un único bien protegido en toda la legislatura
La propuesta de MÉS per Palma subraya que el gobierno municipal solo ha protegido un elemento en toda la legislatura: el monolito de Sa Feixina, un símbolo polémico por su origen franquista.
Mientras tanto, indican, edificios históricos, conjuntos arquitectónicos y otros elementos de identidad local continúan sin catalogación actualizada ni medidas de conservación.
Además, el patrimonio inmaterial como el poema La Colcada, los Tamborers de la Sala, la Fira del Caragol de Sant Jordi, los Siquiers y en Figuera, así como la lengua propia “no recibe la difusión ni la atención necesarias”.
"Es escandaloso: han encontrado tiempo para blindar un monumento franquista, pero no para proteger los bienes que realmente representan nuestra cultura. Esta es la fotografía exacta de las prioridades del PP", ha criticado Coll.
MÉS per Palma sostiene que la política municipal actual es "contraria al patrimonio de la ciudad" y advierte de que esta falta de acción afecta a la cohesión social, a la memoria histórica y a la identidad de los barrios.
La formación recuerda, además, que Palma aspira a ser Capital Europea de la Cultura, una candidatura que consideran incompatible con la pérdida de elementos que conforman la memoria colectiva."No es solo negligencia: es una renuncia deliberada a defender lo que nos hace ser Palma. El PP está maltratando nuestra historia y nuestra dignidad como ciudad", ha declarado Coll.
La regidora ha asegurado que MÉS per Palma continuará exigiendo acción institucional para frenar el deterioro del patrimonio."Es hora de actuar, y el gobierno del PP no hace nada. Cada semana que pasa perdemos un trozo de ciudad que ya no recuperaremos jamás", ha concluido.
- Así será el nuevo edificio de Gesa: la recreación que muestra cómo cambiará la fachada marítima de Palma
- Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público
- Membresía desde 10.000 euros: cómo un alemán está creando en el Molinar el primer club de barcos eléctricos de España
- Reforma de GESA: dos edificios soterrados, un aparcamiento de 700 plazas y la prolongación de la calle Joan Alcover
- Las tiendas de antigüedades se extinguen en Palma: de nueve en una calle a solo tres en toda la ciudad
- Amenazado el edificio del horno más antiguo conservado en el Coll d’en Rabassa
- Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
- Concluye la remodelación de la plaza Ecce Homo con la renovación del pavimento y la sustitución de cuatro árboles