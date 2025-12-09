MÉS per Palma acusa a Cort del PP de abandonar el patrimonio y facilitar la especulación urbanística

MÉS per Palma acusa al gobierno municipal del PP de haber abandonado sus obligaciones en materia de preservación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad. Según la formación, esta inacción constituye una situación "grave y peligrosa" para la identidad de Palma y responde a la voluntad de "dejar vía libre a intereses especulativos".

"Estamos ante un gobierno que prefiere mirar hacia otro lado mientras se borran trozos enteros de nuestra memoria colectiva", ha afirmado la regidora Kika Coll.

MÉS per Palma exige dos planes estratégicos urgentes

La formación ha presentado en el pleno municipal una propuesta para que el Ayuntamiento ponga en marcha dos planes estratégicos: uno destinado a la protección del patrimonio material y otro al patrimonio inmaterial. Ambos documentos, según MÉS, deben establecer criterios de catalogación, inspección, mantenimiento y difusión, y contar con la participación ciudadana."Palma no puede seguir caminando a ciegas mientras su patrimonio se desmorona. Necesitamos planes claros, valientes e inmediatos. No tenemos más margen", ha defendido Coll.

Un único bien protegido en toda la legislatura

La propuesta de MÉS per Palma subraya que el gobierno municipal solo ha protegido un elemento en toda la legislatura: el monolito de Sa Feixina, un símbolo polémico por su origen franquista.

Mientras tanto, indican, edificios históricos, conjuntos arquitectónicos y otros elementos de identidad local continúan sin catalogación actualizada ni medidas de conservación.

Además, el patrimonio inmaterial como el poema La Colcada, los Tamborers de la Sala, la Fira del Caragol de Sant Jordi, los Siquiers y en Figuera, así como la lengua propia “no recibe la difusión ni la atención necesarias”.

"Es escandaloso: han encontrado tiempo para blindar un monumento franquista, pero no para proteger los bienes que realmente representan nuestra cultura. Esta es la fotografía exacta de las prioridades del PP", ha criticado Coll.

MÉS per Palma sostiene que la política municipal actual es "contraria al patrimonio de la ciudad" y advierte de que esta falta de acción afecta a la cohesión social, a la memoria histórica y a la identidad de los barrios.

La formación recuerda, además, que Palma aspira a ser Capital Europea de la Cultura, una candidatura que consideran incompatible con la pérdida de elementos que conforman la memoria colectiva."No es solo negligencia: es una renuncia deliberada a defender lo que nos hace ser Palma. El PP está maltratando nuestra historia y nuestra dignidad como ciudad", ha declarado Coll.

La regidora ha asegurado que MÉS per Palma continuará exigiendo acción institucional para frenar el deterioro del patrimonio."Es hora de actuar, y el gobierno del PP no hace nada. Cada semana que pasa perdemos un trozo de ciudad que ya no recuperaremos jamás", ha concluido.