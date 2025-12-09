Un estudio pone de manifiesto que los errores administrativos frenan las licencias urbanísticas en Palma

Los retrasos en la tramitación de licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Palma no están relacionados con cuestiones de planeamiento o control urbanístico, sino con problemas administrativos recurrentes. Así lo ha detallado este martes el concejal de Urbanismo de Palma, Óscar Fidalgo, de acuerdo con un análisis técnico interno para identificar los principales cuellos de botella administrativos y tratar de reducir incidencias y agilizar los procedimientos.

El análisis interno del Consistorio apunta a errores documentales como duplicidades en los informes y la existencia de trámites que no aportaban valor y ralentizaban la gestión.

Según el análisis, se han detectado expedientes bloqueados por incidencias en el pago de tasas, solicitudes con documentación incompleta y errores derivados de la complejidad normativa.

También se apunta al exceso de informes sectoriales emitidos de manera sistemática incluso cuando no eran necesarios, lo que contribuía a dilatar los plazos. Fidalgo ha asegurado que el Ayuntamiento ya trabaja en la corrección de estas disfunciones con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio y garantizar una tramitación más ágil y efectiva para ciudadanos y profesionales.

Ante este diagnóstico, la Gerencia de Urbanismo ha implantado una serie de medidas organizativas y procedimentales que impulsan la agilidad administrativa.

Anticipar errores

En el caso de las incidencias con las tasas, se ha actuado evitando que la falta de pago bloquee el inicio de la tramitación, eliminando así retrasos. También se ha reorganizado la revisión documental para anticipar errores y clarificar los flujos internos, con especial atención a las solicitudes incompletas.

Esta mejora en la detección temprana ha permitido una reducción del 18 % en las incidencias analizadas por documentación incompleta, han indicado desde Cort.

El gobierno local también ha trabajado en la corrección de errores normativos y por ello se han establecido criterios interpretativos "claros" para reducir informes innecesarios y mejorando la coordinación técnica.

Y en el ámbito de Movilidad, el informe solo se exigirá en supuestos justificados, manteniéndolo en aquellos casos sensibles que así lo requieran como peatonales o accesos complejos. Esto ha permitido alcanzar una reducción del 87 % en los informes emitidos.