Todos los conciertos musicales que no te puedes perder esta Navidad en pleno corazón de Palma

La música forma parte de nuestra cultura ocupando un papel protagonista que se acentúa de manera especial en Navidad. En estas semanas de luces, encuentros familiares, paseos y tradición, las melodías se convierten en el mejor acompañamiento para celebrar y compartir junto a los más queridos.

Con este espíritu festivo, el Consell de Mallorca ha diseñado una amplia programación musical para que residentes y visitantes disfruten de la magia navideña al aire libre.

Todas las actuaciones tendrán lugar en el Jardí de la Misericòrdia, un espacio emblemático de Palma que destaca por su belleza natural, una de las zonas ajardinadas con más encanto de la ciudad, gracias también al monumental ficus que lo preside, siendo uno de los más grandes y imponentes de la isla, que llena el lugar de magia.

Estas son las fechas y los grupos musicales de las actuaciones programadas para estas fiestas, todas a las 19 horas:

14 de diciembre: Duo flamenc – La Canija i Gaizka

15 de diciembre: Carmen Duo

16 de diciembre: Duo Mara

17 de diciembre: Siena Rey

18 de diciembre: Veronica

19 de diciembre: White Sound

20 de diciembre: Duo Mara

21 de diciembre: Nova Lira

22 de diciembre: Ella & Pou

23 de diciembre: Mila Cadonick

27 de diciembre: White Sound

28 de diciembre: Veronica

29 de diciembre: Ella & Pou

30 de diciembre: Duo Pop Unai & Tommy

2 de enero: Mila Cadonick

3 de enero: Nova Lira

4 de enero: Duo Pop Unai & Desiré

Con esta propuesta musical variada y accesible, el plan perfecto es sumergirse en el ambiente festivo y disfrutar de la Navidad al ritmo de artistas locales en un entorno incomparable.