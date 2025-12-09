Todos los conciertos musicales que no te puedes perder esta Navidad en pleno corazón de Palma
El Jardí de la Misericòrdia, uno de los rincones más mágicos de la ciudad, acoge más de quince conciertos gratuitos organizados por el Consell de Mallorca
La música forma parte de nuestra cultura ocupando un papel protagonista que se acentúa de manera especial en Navidad. En estas semanas de luces, encuentros familiares, paseos y tradición, las melodías se convierten en el mejor acompañamiento para celebrar y compartir junto a los más queridos.
Con este espíritu festivo, el Consell de Mallorca ha diseñado una amplia programación musical para que residentes y visitantes disfruten de la magia navideña al aire libre.
Todas las actuaciones tendrán lugar en el Jardí de la Misericòrdia, un espacio emblemático de Palma que destaca por su belleza natural, una de las zonas ajardinadas con más encanto de la ciudad, gracias también al monumental ficus que lo preside, siendo uno de los más grandes y imponentes de la isla, que llena el lugar de magia.
Estas son las fechas y los grupos musicales de las actuaciones programadas para estas fiestas, todas a las 19 horas:
- 14 de diciembre: Duo flamenc – La Canija i Gaizka
- 15 de diciembre: Carmen Duo
- 16 de diciembre: Duo Mara
- 17 de diciembre: Siena Rey
- 18 de diciembre: Veronica
- 19 de diciembre: White Sound
- 20 de diciembre: Duo Mara
- 21 de diciembre: Nova Lira
- 22 de diciembre: Ella & Pou
- 23 de diciembre: Mila Cadonick
- 27 de diciembre: White Sound
- 28 de diciembre: Veronica
- 29 de diciembre: Ella & Pou
- 30 de diciembre: Duo Pop Unai & Tommy
- 2 de enero: Mila Cadonick
- 3 de enero: Nova Lira
- 4 de enero: Duo Pop Unai & Desiré
Con esta propuesta musical variada y accesible, el plan perfecto es sumergirse en el ambiente festivo y disfrutar de la Navidad al ritmo de artistas locales en un entorno incomparable.
