Vecinos de sa Calatrava se plantan contra la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga: "Es una decisión radical"

Medio centenar de vecinos del barrio palmesano de sa Calatrava se han concentrado este mediodía en la plaza Llorenç Villalonga para protestar contra la tala de 18 ejemplares de bellasombra programada por el Ayuntamiento de Palma para el jueves y viernes de esta semana. Los árboles, ubicados en la plaza de Dalt Murada, serán eliminados bajo el argumento de que están enfermos y hay ramas que presentan "riesgo de caída", según explicaron técnicos municipales durante la Mesa Palma Verde celebrada en noviembre. Los vecinos consideran que la decisión de Cort es "radical" y denuncian que este espacio "no puede perder estos árboles tan emblemáticos".

Las entidades vecinales y ecologistas que apoyan la causa han solicitado un informe independiente para conocer de primera mano el estado de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga y poder compararlo con el análisis realizado por los técnicos de Cort, al cual, según denuncian, todavía no han tenido acceso. Exigen, además, "los informes del Ayuntamiento que justifican la tala". La iniciativa para salvar estos ejemplares busca, además, evitar que se establezca un precedente que en el futuro permita que estas actuaciones puedan extenderse a otras zonas arboladas de Palma.

Así ha sido la protesta vecinal contra la tala de los bellasombra. / B. Ramon

En enero de 2024, los vecinos protagonizaron el primer capítulo de su particular lucha contra la administración municipal para evitar la tala de seis bellasombra que según las autoridades presentaban el mismo estado que los 18 que pretenden erradicarse esta semana. La movilización vecinal paralizó sine die la tala y la batalla se trasladó a los juzgados tras las admitirse a trámite una petición de medidas "cautelarísimas" presentada por la Asociación Balear del Árbol (ABA) contra la resolución del Ayuntamiento de Palma de eliminar dichos ejemplares. La justicia falló a favor de Cort, avalando las tesis del departamento de Infraestructuras, que alegó el mal estado en el que se encontraban los árboles y el consecuente riesgo para la seguridad de los peatones. "En una ponderación de intereses, no prima en este caso la la parte recurrente, ya que atendiendo al estado de los árboles hay peligro para la vida y la integridad de personas y animales, y peligro de producirse daños tanto en los bienes públicos como privados", indicó entonces la magistrada.

Este precedente ha provocado que vecinos y colectivos que apoyan la causa hayan vuelto a movilizarse contra la tala del resto de bellasombra de la plaza desde el momento en el que vieron los carteles que así lo anunciaban colgando de los árboles. Familias, amigos, activistas y hasta mascotas se han reunido en la plaza Llorenç Villalonga para colgar pancartas en los árboles con mensajes como "Sois parte de nosotros, os amamos" o "Palma os necesita", mientras algunos de los presentes dibujaban y pintaban algunos ejemplares para después depositar las obras sobre sus abultadas raíces.

"Vamos a intentar el milagro de salvar estos árboles"

Una vez terminadas las pancartas y los dibujos, los manifestantes han leído un manifiesto de denuncia contra la "tala indiscriminada" de estos árboles: "Vamos a intentar el milagro de salvar estos árboles. El jueves tenemos que venir y conseguir que el alcalde vea que esto es algo importante para un barrio tan mágico".

Los vecinos aseguran que estos ejemplares forman parte del patrimonio natural y paisajístico del entorno y alertan de que su sustitución por árboles jóvenes y de menor porte supondría una pérdida ambiental, social y cultural significativa. Recuerdan, además, que documentos como la Carta de Barcelona de 2008 ya reconocían el árbol urbano como un "recurso patrimonial".

Los convocantes han subrayado que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad hacen aún más necesaria la preservación de estos ejemplares maduros, que proporcionan sombra, refugio para las aves y un fuerte valor identitario. Añaden que los riesgos asociados a la caída de árboles son extremadamente bajos -"uno entre diez millones", señalan- y apuntan que accidentes como el ocurrido en el Parc de la Mar no desembocaron en la tala masiva de todas las palmeras. Por ello reclaman transparencia y tiempo para revisar los informes municipales que avalan la intervención, con el fin de plantear alternativas como un reemplazo progresivo bajo el dosel de los árboles actuales.

El colectivo ha criticado también la proliferación de terrazas y mobiliario privado en espacios públicos y cuestiona cómo pueden compaginarse los compromisos municipales con una "ciudad verde y sostenible" con la eliminación de zonas verdes ya consolidadas.