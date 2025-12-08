Hamacas, sombrillas o velomares: así de cara se pondrá Platja de Palma el próximo verano

Cuando uno pensaba que unas vacaciones en Mallorca no podían encarecerse más, llega ahora el Ayuntamiento de Palma con una subida de tarifas considerable. La administración municipal ha sacado a concurso la gestión de Platja de Palma y de otros cuatro arenales. Las empresas interesadas pueden presentarse para operar durante los próximos cuatro años —tres, en el caso de la playa urbana de Can Pere Antoni— servicios como el alquiler de hamacas, sombrillas o artículos acuáticos.

Los precios de estos servicios los fija el propio Ayuntamiento. Y en este apartado ha habido algunas ‘revisiones’ importantes.

30 euros al día para dos personas

Según se desprende del pliego de condiciones, los precios subirán de forma notable en muchos servicios. Las hamacas, que hasta ahora costaban 6 euros al día, pasarán a alquilarse por 10 euros la próxima temporada, un incremento de alrededor del 67%. Lo mismo ocurrirá con las sombrillas.

En la práctica, esto significa que un día de playa para dos personas —con una sombrilla y dos hamacas— costará 30 euros. Si se añade una caja fuerte para guardar objetos de valor, habrá que sumar otros 5 euros. Hasta ahora, este servicio —muy útil, teniendo en cuenta la cantidad de carteristas— costaba apenas un euro.

Quienes busquen un toque de playa ‘premium’ tendrán que rascarse bien el bolsillo. El precio de las hamacas de categoría superior subirá de 30 a 45 euros al día. Las camas dobles costarán en el verano de 2026 unos 70 euros, frente a los 45 actuales.

Diversión en el agua

También en el apartado del material acuático el Ayuntamiento aplica subidas contundentes. Por ahora, la tarifa de los patinetes de pedales normales pasa de 7,41 euros a 15 euros, un incremento del 102%. Los patinetes grandes costarán 25 euros la hora, frente a los 11,05 euros actuales.

Las tablas de surf se alquilarán por 15 euros en lugar de los 12,31 euros anteriores. Practicar esquí acuático costará 35 euros el próximo verano, cuando hasta ahora eran 25,30 euros.

Los barcos a motor subirán a 55 euros por hora (frente a los 30 actuales) y el flyboard pasará de 60 a 75 euros.

Pero no todo son incrementos, ya que tres categorías conservarán las tarifas vigentes:

Kayak : 15 euros por hora

: 15 euros por hora ‘Stand up paddle ’: 15 euros por hora

’: 15 euros por hora Sombrilla plegable: 30 euros al día

La explicación del Ayuntamiento

El Ayuntamiento justifica la subida por el aumento del índice de precios al consumo, que desde la última actualización de tarifas ha crecido un 22,4%.

Además, los concesionarios de playa —especialmente en la Playa de Palma— deben compensar la reducción de capacidad. Hasta ahora había 6.000 hamacas; en adelante serán solo 4.436. Y en el caso de las sombrillas, se pasará de 2.503 a 2.218.