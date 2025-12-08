Cort carga contra los vecinos de sa Calatrava por la tala de los bellasombra y critica que "se intente obstaculizar" la eliminación de estos ejemplares

El Ayuntamiento de Palma carga contra los vecinos de sa Calatrava que este mediodía se han concentrado para protestar contra la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga. El Consistorio ha criticado que "se intente obstaculizar" la eliminación de estos ejemplares, aludiendo directamente a la intención de los vecinos de paralizar la tala programada para este jueves y viernes.

Desde Cort han recordado que esta actuación se debe a criterios exclusivamente técnicos y de seguridad por el riesgo de caída que presentan y han argumentado que el servicio de Parques y Jardines ha redactado un informe técnico que avala esta actuación, fundamentada en criterios de seguridad y prevención de riesgos.

Además, según el Ayuntamiento, el incremento de episodios meteorológicos adversos ha provocado estos últimos meses que, cada vez que se activa una alerta por temporal, se deba balizar preventivamente toda la plaza para evitar riesgos, una medida que según la administración "refleja la situación en la que se encuentran estos ejemplares".

Así ha sido la protesta vecinal contra la tala de los bellasombra. / B. Ramon

Ya en 2024, ha señalado el Consistorio, se tuvieron que restituir varios ejemplares que presentaban defectos y patologías que implicaban riesgo para la ciudadanía. En ese proceso, un recurso presentado por una entidad provocó la suspensión cautelar de parte de la actuación, pero el juzgado acabó desestimándolo y avaló la decisión municipal, reconociendo la responsabilidad del Ayuntamiento de Palma de actuar para garantizar la seguridad pública.

El informe técnico actual vuelve a confirmar esta necesidad. Tras revisar los 18 ejemplares, y aplicando estrictamente el protocolo del plan de gestión de riesgo de arbolado, los técnicos concluyen que presentan los mismos defectos que los que ya se fracturaron anteriormente.

El Consistorio también ha recordado que la sustitución de estos 18 bellasombra se verá compensada con la plantación de otros 20 árboles aumentando el número de ejemplares en la plaza y garantizando un crecimiento y conservación más seguro y adecuado del arbolado.

El Ayuntamiento, por último, ha subrayado que el proceso de restitución de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga ha sido comunicado en la Mesa Palma Verde celebrada en noviembre.