Los vecinos de la plaza de Llorenç Villalonga de Palma llaman a una protesta contra la tala "indiscriminada" de los bellasombra

Este lunes a partir de las doce de mediodía se convoca a una concentración en contra de "la tala indiscriminada" de 17 bellasombras de la plaza de Llorenç Villalonga de Palma. Vecinos de la zona leerán un manifiesto a las 12 horas "para dejar constancia de cómo actúa" el Ayuntamiento de Palma con sus jardines, parques y avenidas arboladas. Denuncian que se quieren eliminar los árboles aludiendo a que están enfermos y pueden ser peligrosos para los paseantes.

Los convocantes leerán un manifiesto para "ponderar la visión de los ingenieros" ante este "atropello tan grande". Quieren brindar otras alternativas y luchar para que surja una plaza "con la misma dignidad paisajística y libre de mesitas con sus respectivas sombrillas", denuncian sobre la sobreocupación de las terrazas en los espacios públicos.

Se llama a pintores y dibujantes a que lleven sus utensilios para inmortalizar los bellasombras (phitholacas).

Los vecinos defienden la conservación de estos árboles singulares del área de la muralla de Ciutat. Reivindican que ya en 2008 se redactó la Carta de Barcelona, documento no normativo que consideraba el árbol como recurso patrimonial. "La plaza que defendemos no puede perder estos árboles emblemáticos y ser sustituidos por ejemplares jóvenes de otras especies" sin su sombra característica y sin su aporte a la biodiversidad.

Los riesgos sobre las vidas humanas de morir por una caída de árbol se estima de 1 entre 10 millones, sostienen los denunciantes. Y sacan a colación que tras el accidente de la palmera que acabó con la vida de una persona en Palma no se talaron todas las palmeras en la zona del Parc de la Mar. Por ello exigen "transparencia y tiempo para conocer y estudiar los informes municipales".