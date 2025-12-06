Palma se convierte en un escenario mágico: estos son los planes que puedes hacer en familia esta Navidad

Las fiestas navideñas son perfectas para disfrutar en familia. Los más pequeños de la casa viven de una manera muy especial estas fechas tan señaladas y por eso el Consell de Mallorca ha organizado diversas actividades para que los infantes puedan tener unas fiestas navideñas soñadas.

Desde las tradicionales enceses de llums en la Misericòrdia y en el Palau del Consell, pasando por conciertos de coros infantiles, recreaciones del belén viviente y sesiones de cuentacuentos, la ciudad se llena de propuestas culturales que combinan tradición, música y magia navideña para todas las edades.

Además, también podrán hacerse talleres creativos para niños, teatros infantiles y una exposición de belenes y dioramas abierta durante todas las fiestas. Una programación variada y gratuita que convierte Palma en un espacio cultural y festivo donde las familias pueden compartir actividades únicas y vivir de cerca el espíritu de la Navidad.

6 de diciembre

Encendido de luces del Centro Cultural de la Misericordia. También varios conciertos de coros, la inauguración de la exposición del belén, dioramas y neules y chocolatada.

Hora: 18:00 h

Lugar: Vía Roma, 1, Palma

Horario exposición: Del 7 de diciembre al 5 de enero, de 10 a 21 h; 24 y 31 de diciembre: de 10 a 14 h y festivos cerrado.

8 de diciembre

Encendida de luces del Palau del Consell de Mallorca. Además, animación infantil a cargo de Trencaclosques, conciertos de coros infantiles del Teatre Principal, Sant Francesc i l’Escolania dels Vermells de la Seu, Concierto de la Banda Infantil de la Federació Balear de Bandes y chocolatada.

Hora: 18:00 h

Lugar: Calle del Palau Reial, 1, Palma

11 de diciembre

Conciertos de coros infantiles y chocolatada.

Hora: 19:00 h

Lugar: Centre Cultural la Misericòrdia, Palma

13 de diciembre

Recreación del belén viviente.

Horario: de 17:00 a 21:00 h

Lugar: Centre Cultural la Misericòrdia, Palma

20 de diciembre

Cuentacuentos:

El Trencanous (Amadeus Hoffmann) y El Ballet Bauhaus (Gabby Dawnay)

A las 11 horas

Taller infantil – 12 horas

Ballet de Nadal

Dirigido a niños de entre 5 a 12 años

Reserva en ticketib.com

21 de diciembre

Cuentacuentos

L’arbre de Nadal, pas a pas (Mercè Canals)

A las 11 horas

Taller infantil – 12 h

Amunt amb l'arbre!

Dirigido a niños de entre 5 a 12 años

Reserva en ticketib.com)

26 de diciembre

Teatro infantil: Els músics de Bremen

A cargo de: Els músics viatgers

Pases: 12 h y 17 h

Lugar: Seu del Consell de Mallorca (Calle del Palau Reial, 1, Palma)

Actividad gratuita – Inscripciones en ticketib.com

27 de diciembre

Cuentacuentos

El jardí curiós (Peter Brown)

Dibuixar un arbre (Bruno Munari)

El Llapis (Kim Hyeeun)

Todas las actividades son a las 11 horas

Taller infantil – 12 h

Totes les fulles de desembre

Dirigido a niños de entre 5 a 12 años

Reserva en ticketib.com

Teatro infantil: Els músics de Bremen

Pases: 12 h y 17 h

Lugar: Seu del Consell de Mallorca

Actividad gratuita - Inscripciones en ticketib.com

28 de diciembre

Cuentacuentos:

El floc de neu (Benji Davies)

A las 11 horas

Taller infantil – 12 h

NEU-LA

Dirigido a niños de entre 5 a 12 años

Reserva en ticketib.com

Teatro infantil: Els músics de Bremen