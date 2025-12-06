Palma se convierte en un escenario mágico: estos son los planes que puedes hacer en familia esta Navidad
El Consell de Mallorca presenta un programa de fiestas repleto de propuestas como talleres infantiles, conciertos navideños y muchos planes más
Las fiestas navideñas son perfectas para disfrutar en familia. Los más pequeños de la casa viven de una manera muy especial estas fechas tan señaladas y por eso el Consell de Mallorca ha organizado diversas actividades para que los infantes puedan tener unas fiestas navideñas soñadas.
Desde las tradicionales enceses de llums en la Misericòrdia y en el Palau del Consell, pasando por conciertos de coros infantiles, recreaciones del belén viviente y sesiones de cuentacuentos, la ciudad se llena de propuestas culturales que combinan tradición, música y magia navideña para todas las edades.
Además, también podrán hacerse talleres creativos para niños, teatros infantiles y una exposición de belenes y dioramas abierta durante todas las fiestas. Una programación variada y gratuita que convierte Palma en un espacio cultural y festivo donde las familias pueden compartir actividades únicas y vivir de cerca el espíritu de la Navidad.
6 de diciembre
Encendido de luces del Centro Cultural de la Misericordia. También varios conciertos de coros, la inauguración de la exposición del belén, dioramas y neules y chocolatada.
- Hora: 18:00 h
- Lugar: Vía Roma, 1, Palma
- Horario exposición: Del 7 de diciembre al 5 de enero, de 10 a 21 h; 24 y 31 de diciembre: de 10 a 14 h y festivos cerrado.
8 de diciembre
Encendida de luces del Palau del Consell de Mallorca. Además, animación infantil a cargo de Trencaclosques, conciertos de coros infantiles del Teatre Principal, Sant Francesc i l’Escolania dels Vermells de la Seu, Concierto de la Banda Infantil de la Federació Balear de Bandes y chocolatada.
- Hora: 18:00 h
- Lugar: Calle del Palau Reial, 1, Palma
11 de diciembre
Conciertos de coros infantiles y chocolatada.
- Hora: 19:00 h
- Lugar: Centre Cultural la Misericòrdia, Palma
13 de diciembre
Recreación del belén viviente.
- Horario: de 17:00 a 21:00 h
- Lugar: Centre Cultural la Misericòrdia, Palma
20 de diciembre
Cuentacuentos:
- El Trencanous (Amadeus Hoffmann) y El Ballet Bauhaus (Gabby Dawnay)
- A las 11 horas
Taller infantil – 12 horas
- Ballet de Nadal
- Dirigido a niños de entre 5 a 12 años
- Reserva en ticketib.com
21 de diciembre
Cuentacuentos
- L’arbre de Nadal, pas a pas (Mercè Canals)
- A las 11 horas
Taller infantil – 12 h
- Amunt amb l'arbre!
- Dirigido a niños de entre 5 a 12 años
- Reserva en ticketib.com)
26 de diciembre
Teatro infantil: Els músics de Bremen
- A cargo de: Els músics viatgers
- Pases: 12 h y 17 h
- Lugar: Seu del Consell de Mallorca (Calle del Palau Reial, 1, Palma)
- Actividad gratuita – Inscripciones en ticketib.com
27 de diciembre
Cuentacuentos
- El jardí curiós (Peter Brown)
- Dibuixar un arbre (Bruno Munari)
- El Llapis (Kim Hyeeun)
- Todas las actividades son a las 11 horas
Taller infantil – 12 h
- Totes les fulles de desembre
- Dirigido a niños de entre 5 a 12 años
- Reserva en ticketib.com
Teatro infantil: Els músics de Bremen
- Pases: 12 h y 17 h
- Lugar: Seu del Consell de Mallorca
- Actividad gratuita - Inscripciones en ticketib.com
28 de diciembre
Cuentacuentos:
- El floc de neu (Benji Davies)
- A las 11 horas
Taller infantil – 12 h
- NEU-LA
- Dirigido a niños de entre 5 a 12 años
- Reserva en ticketib.com
Teatro infantil: Els músics de Bremen
- Pases: 12 h y 17 h
- Lugar: Seu del Consell de Mallorca
- Actividad gratuita – Inscripciones en ticketib.com
