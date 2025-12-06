Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público

La asociación de vecinos de Santa Catalina i Es Jonquet ha reivindicado el uso público de los espacios públicos como el parque de sa Feixina y ha insistido en que es "precisamente lo contrario de lo que está ocurriendo con el Market Christmas in Palma, ha replicado a las críticas de las patronales de comercio.

La entidad ha insistido en que comunicado en que Sa Feixina es un parque público, ha defendido que siga siéndolo y no se convierta "en un espacio que se privatice varios meses al año para convertirlo en un parque temático", en respuesta a las acusaciones de Afedeco y Pimeco de que la asociación intenta patrimonializar dicho espacio.

Tildan de "desafortunada" la decisión, "unilateral y sin información previa" por parte del Ayuntamiento, de ceder este espacio público a promotores privados para que lo exploten durante dos meses, "privando a la ciudadanía de poder usar uno de los pocos espacios verdes públicos de la zona".

La entidad vecinal recuerda en un comunicado que se dirigió al Ayuntamiento de Palma para pedir información sobre el mercadillo tras conocer por la prensa la intención de instalarlo y pidió el expediente administrativo de la adjudicación e informes técnicos de impacto económico, medioambiental y de seguridad.

"A día de hoy seguimos sin recibir respuesta", denuncian sobre "la falta de transparencia municipal" sobre el Christmas Market in Palma.

Critican la repercusión para el barrio de Santa Catalina y Es Jonquet de la inclusión de un evento masivo "fuera de lugar".

Ante las acusaciones por parte de las patronales Afedeco y Pimeco de difusión de "informaciones falsas", explican que han compartido imágenes en sus redes que "ponen de manifiesto el impacto de ciertas instalaciones sobre elementos del parque" e insisten en cuestionar "el formato y el sentido de promocionar un estilo de mercado que nada tiene que ver con la cultura ni costumbres locales".

"Nos hemos preguntado si eventos como éste aportan algo al comercio, a la artesanía y al producto local o más bien son competencia, contrariamente a lo que defienden Afedeco y Pimeco", advierten.

Agradecen a ambas patronales su intención de dinamizar, divertir y modernizar la ciudad y les aconsejan: "No se confundan, el sentido de la Navidad puede ser otro y no necesariamente pasa por reducirlo todo al fomento del consumismo, son necesarios también espacios que permitan estar en paz y tranquilidad, espacios de encuentro, de convivencia y de respeto".