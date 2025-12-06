Buzones reales en Palma 2025: dónde dejar las cartas a los Reyes Magos y Papá Noel esta Navidad

La Navidad ya se vive en Palma y, un año más, el vestíbulo del Ajuntament de Palma, en plaza de Cort, se convierte en uno de los puntos más concurridos por las familias. Junto al tradicional belén municipal, el consistorio ha instalado el Buzón Real, donde los niños pueden entregar sus cartas dirigidas a los Reyes Magos hasta el 5 de enero de 2026.

El Belén de Cort se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 20.00 horas, el mismo horario en el que permanece accesible el Buzón Real, instalado en el vestíbulo del edificio municipal.

Dónde está el Buzón Real de Palma

Ubicación: Vestíbulo del Ajuntament de Palma, en la Plaça de Cort

Fechas: Hasta el 5 de enero de 2026

Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 20.30 horas y sábados, domingos y festivos de 10.00 a 20.00 horas

Durante el acto de inauguración del belén, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, presentó también el Buzón Real, acompañado por un grupo de niños de la ciudad, subrayando el carácter familiar y participativo de esta tradición.

Cómo funciona el Buzón Real de Cort

El funcionamiento es sencillo:

Los niños llevan su carta escrita a los Reyes Magos La depositan en el buzón instalado en el vestíbulo del Ayuntamiento Los pajes reales la recogen y la hacen llegar a Melchor, Gaspar y Baltasar antes de la Cabalgata de Reyes del 5 de enero

Al estar ubicado en pleno centro histórico, muchas familias aprovechan la visita al Buzón Real para recorrer la Ruta de Belenes de Palma, que este año vuelve a ofrecer un amplio itinerario por iglesias, centros culturales y espacios municipales.

La inauguración del Belén de Cort, en imágenes. / Guillem Bosch

Buzones mágicos de Correos: otra vía para llegar a Oriente… y al Polo Norte

Además del buzón municipal de Cort, los niños de Palma cuentan con otra opción para enviar sus deseos navideños: los buzones mágicos de Correos. La empresa postal ha instalado 558 buzones especiales en oficinas de todo el país, donde se pueden depositar cartas tanto para Papá Noel como para los Reyes Magos hasta el 5 de enero.

En campañas anteriores, Correos ha colocado buzones mágicos en varias oficinas de Baleares. Este año, el buzón mágico se ha instalado en la oficina de la calle Constitució, 6 de Palma.

Buzón Mágico de Correos para depositar las cartas de los Reyes Magos y Papá Noel / Correos

Además de fomentar el espíritu navideño, con esta iniciativa Correos también quiere potenciar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa. Por eso, estas Navidades, en las oficinasde Correos de toda España con buzón especial y a través de Correos Market , también se podrán conseguir “packs mágicos” que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios.