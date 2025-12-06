Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buzones reales en Palma 2025: dónde dejar las cartas a los Reyes Magos y Papá Noel esta Navidad

El ayuntamiento de Palma ha instalado el Buzón Real en el vestíbulo municipal, donde los niños pueden entregar sus cartas hasta el 5 de enero de 2026

Consulta aquí el programa de Navidad en Palma con más de 300 actividades repartidas por toda la ciudad

Buzón Real del ayuntamiento de Palma

Buzón Real del ayuntamiento de Palma / Cort

Duna Márquez

Palma

La Navidad ya se vive en Palma y, un año más, el vestíbulo del Ajuntament de Palma, en plaza de Cort, se convierte en uno de los puntos más concurridos por las familias. Junto al tradicional belén municipal, el consistorio ha instalado el Buzón Real, donde los niños pueden entregar sus cartas dirigidas a los Reyes Magos hasta el 5 de enero de 2026.

El Belén de Cort se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 20.00 horas, el mismo horario en el que permanece accesible el Buzón Real, instalado en el vestíbulo del edificio municipal.

Dónde está el Buzón Real de Palma

  • Ubicación: Vestíbulo del Ajuntament de Palma, en la Plaça de Cort
  • Fechas: Hasta el 5 de enero de 2026
  • Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 20.30 horas y sábados, domingos y festivos de 10.00 a 20.00 horas

Durante el acto de inauguración del belén, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, presentó también el Buzón Real, acompañado por un grupo de niños de la ciudad, subrayando el carácter familiar y participativo de esta tradición.

VÍDEO | Así ha sido la inauguración del Belén de Cort

VÍDEO | Así ha sido la inauguración del Belén de Cort

Guillem Bosch

Cómo funciona el Buzón Real de Cort

El funcionamiento es sencillo:

  1. Los niños llevan su carta escrita a los Reyes Magos
  2. La depositan en el buzón instalado en el vestíbulo del Ayuntamiento
  3. Los pajes reales la recogen y la hacen llegar a Melchor, Gaspar y Baltasar antes de la Cabalgata de Reyes del 5 de enero

Al estar ubicado en pleno centro histórico, muchas familias aprovechan la visita al Buzón Real para recorrer la Ruta de Belenes de Palma, que este año vuelve a ofrecer un amplio itinerario por iglesias, centros culturales y espacios municipales.

La inauguración del Belén de Cort, en imágenes

La inauguración del Belén de Cort, en imágenes

Ver galería

La inauguración del Belén de Cort, en imágenes. / Guillem Bosch

Buzones mágicos de Correos: otra vía para llegar a Oriente… y al Polo Norte

Además del buzón municipal de Cort, los niños de Palma cuentan con otra opción para enviar sus deseos navideños: los buzones mágicos de Correos. La empresa postal ha instalado 558 buzones especiales en oficinas de todo el país, donde se pueden depositar cartas tanto para Papá Noel como para los Reyes Magos hasta el 5 de enero.

En campañas anteriores, Correos ha colocado buzones mágicos en varias oficinas de Baleares. Este año, el buzón mágico se ha instalado en la oficina de la calle Constitució, 6 de Palma.

Buzón Mágico de Correos para depositar las cartas de los Reyes Magos y Papá Noel

Buzón Mágico de Correos para depositar las cartas de los Reyes Magos y Papá Noel / Correos

Además de fomentar el espíritu navideño, con esta iniciativa Correos también quiere potenciar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa. Por eso, estas Navidades, en las oficinasde Correos de toda España con buzón especial y a través de Correos Market, también se podrán conseguir “packs mágicos” que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios.

Noticias relacionadas y más

Además, se podrán adquirir “sellos mágicos” personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en Correos Market.

TEMAS

  1. Así será el nuevo edificio de Gesa: la recreación que muestra cómo cambiará la fachada marítima de Palma
  2. Membresía desde 10.000 euros: cómo un alemán está creando en el Molinar el primer club de barcos eléctricos de España
  3. El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
  4. Reforma de GESA: dos edificios soterrados, un aparcamiento de 700 plazas y la prolongación de la calle Joan Alcover
  5. Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
  6. Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
  7. Concluye la remodelación de la plaza Ecce Homo con la renovación del pavimento y la sustitución de cuatro árboles
  8. Nueva demanda de los trabajadores de la Platja de Palma contra Cort: 'Estamos en la calle y sin cobertura

Tren de Navidad de Palma 2025: horarios, recorrido y cómo conseguir los tickets

Tren de Navidad de Palma 2025: horarios, recorrido y cómo conseguir los tickets

Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público

Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público

Buzones reales en Palma 2025: dónde dejar las cartas a los Reyes Magos y Papá Noel esta Navidad

Buzones reales en Palma 2025: dónde dejar las cartas a los Reyes Magos y Papá Noel esta Navidad

Frustración en la Policía Local porque Cort ha suspendido el Plan de Ordenación al verse incapaz de aplicarlo el 1 de enero

Frustración en la Policía Local porque Cort ha suspendido el Plan de Ordenación al verse incapaz de aplicarlo el 1 de enero

Vecinos en pie de guerra contra macrourbanizaciones como la de Son Güells: "Hay que hacer que los barrios hiervan"

Vecinos en pie de guerra contra macrourbanizaciones como la de Son Güells: "Hay que hacer que los barrios hiervan"

Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: Afedeco y Pimeco acusan a los vecinos manipular imágenes y mentir sobre el mercado

La patronal del ocio nocturno apoya la suspensión de actividades en la Plaza de Toros de Palma

La patronal del ocio nocturno apoya la suspensión de actividades en la Plaza de Toros de Palma

La EMT refuerza el servicio de autobuses de Palma este sábado, festivo de apertura comercial

La EMT refuerza el servicio de autobuses de Palma este sábado, festivo de apertura comercial
Tracking Pixel Contents