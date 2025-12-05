Vecinos en pie de guerra contra macrourbanizaciones como la de Son Güells: "Hay que hacer que los barrios hiervan"

El local de la asociación de vecinos del Rafal Nou se ha quedado pequeño para acoger a los numerosos asistentes a la asamblea convocada para compartir la preocupación por la macrourbanización prevista en un solar de Son Güells y debatir posibles acciones contra este desarrollo que contempla la construcción de 3.096 viviendas y edificios de hasta doce alturas.

"Estamos volviendo atrás, hay que salir a la calle", ha manifestado Maribel Alcázar, presidenta de la Federació d'Associacions de Veins de Palma. "La urbanización de Son Güells implicará 7.742 nuevos residentes. Dicen que una parte de las viviendas saldrán a precio tasado. Pero eso a partir de 300.000 euros. ¿Qué joven o familia trabajadora puede afrontar esos precios?", se ha preguntado Alcázar.

Preocupación por la marcourbanización de Son Güells. / DM

La presidenta de la asociación de vecinos del Rafal Nou, Trini Gutiérrez, ha expresado su preocupación por los planes de la promotora de construir edificios de hasta doce alturas. "Estamos en contra, propongo que llenemos los balcones de pancartas con el texto 'Son Güells, Torres no'. Van a duplicar las alturas más altas que tenemos en el barrio, no creo que a nadie le parezca bien. Es una auténtica barbaridad", ha subrayado Gutiérrez.

Alcázar ha propuesto establecer relaciones con otros barrios afectados por grandes urbanizables, como Son Roca, y por la cesión de solares municipales a promotores durante 75 años para que construyan viviendas de alquiler de precio limitado.

Firmas, carteles y caceroladas

"Hay que movilizarse, algo que a este Ayuntamiento le molesta mucho. Recogiendo firmas, haciendo caceroladas, llenando los parques de carteles o peleando de manera solidaria con otros barrios afectados. Y plantándoos en la puerta de Cort, porque tenéis derecho a ser informados. Hay que generar un estado de opinión que obligue al Ayuntamiento a poner límites", ha propuesto Alcázar.

"Debemos juntarnos todos los barrios y hacer que hiervan", ha añadido la presidenta de la Federació.