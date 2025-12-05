La patronal del ocio nocturno apoya la suspensión de actividades en la Plaza de Toros de Palma

La Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone) ha valorado de forma positiva la suspensión de actividades en el Coliseo Balear decretada por el Ayuntamiento de Palma después de constatar incumplimientos de la normativa municipal en materia de sonido y seguridad.

La patronal, en un comunicado, ha considerado que esta medida demuestra que cuando hay voluntad se puede actuar con eficacia para garantizar un ocio nocturno "responsable y dentro de la legalidad".

Desde Abone ha recordado que en los últimos años han presentado numerosas denuncias ante las administraciones competentes alertando sobre la presencia de establecimientos que operan sin licencia o que excedían la actividad que les estaba permitida.

Una de las más recientes, han puesto como ejemplo, hace referencia a un establecimiento que cuenta con licencia para exhibir vehículos de motor y que, sin embargo, promociona en redes sociales actividades de tardeo y ocio con música en directo.

Pese a ello, la "pasividad" de las administraciones ha permitido que muchos de estos locales sigan funcionando "con total normalidad".

"Incluso anunciando macrofiestas para estas Navidades sin cumplir con los requisitos básicos de insonorización, seguridad, control de aforo o planes de evacuación. En muchos casos, se trata de espacios que no reúnen las condiciones mínimas exigidas para acoger eventos de este tipo, lo que compromete la seguridad de los asistentes y la convivencia con los vecinos", ha advertido la patronal del ocio nocturno.

Este tipo de prácticas, ha subrayado, suponen una competencia desleal hacia los empresarios que sí cumplen con la normativa, además de deteriorar la imagen del sector y afectar negativamente a la convivencia con los vecinos.

Es por todo ello que ha solicitado que las administraciones actúen con mayor contundencia y pongan sobre la mesa medidas que garanticen el cierre de aquellos establecimientos que incumplen la normativa.

Asamblea veicnal para debatir el tema

La Associació Veïnal Colisseu reunirá a los vecinos del barrio dentro de dos semanas para debatir el cierre de la Plaza de Toros.

La entidad ha convocado una asamblea extraordinaria el próximo 19 de diciembre a las 19:30 horas en el Casal Can Alonso, en la que se discutirá el cierre del Coliseum, uno d elos elementos más polémicos d ela barriada.