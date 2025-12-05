Partes del Recinto Ferial de Palma se construirán en fábricas para acortar los plazos hasta siete meses

Partes del futuro Recinto Ferial de Palma se construirán previamente en fábricas para agilizar los plazos de las obras. El arquitecto responsable del proyecto, Cristian Vivas, ha explicado este viernes en Palma que con este sistema de construcción "industrializada" el tiempo estimado de las obras se recortará hasta siete meses.

"Construir de manera industrializada o prefabricada implica optimizar los materiales, generar menos residuos y aumentar la seguridad porque es más seguro trabajar en fábricas que sobre un andamio", ha manifestado Vivas, del estudio Vivas Arquitectas. Su propuesta fue la ganadora en el concurso de ideas que el Ayuntamiento de Palma convocó para construir el Recinto Ferial.

Integración del Recinto Ferial en su entorno. / Cort

La idea es construir previamente "bloques de gran formato, la cubierta de madera y otros elementos que se irán ensamblando" durante la obra. "Estudiaremos qué podremos fabricar mientras excavamos el aparcamiento, por ejemplo", ha manifestado Vivas. De este modo, de los 22 meses previstos para la ejecución de los trabajos se esperan ahorrar entre seis y siete.

En suma, la previsión es que esta nueva infraestructura esté abierta a los ciudadanos en 2029.

El arquitecto ha expresado su alegría por haber ganado el concurso. "Mi hermano César y yo, los fundadores del estudio y trabajamos en Barcelona, somos de Mallorca, nuestra familia está aquí y venimos por vacaciones. Así que nos hace especial ilusión".

El diseño del Recinto Ferial de Palma se integrará en un contexto periurbano, "una ubicación que está a caballo entre la ciudad y el campo". El arquitecto espera que el futuro complejo se integre en el paisaje agrario en el que se levantará, en un solar junto al hospital de Son Llàtzer y Son Son Ferriol y en el que también se construirá un reivindicado instituto.

El alcalde Jaime Martínez con el arquitecto Cristian Vivas. / Cort

"Queremos que tenga una cierta entidad desde el punto de vista arquitectónico. Por un lado habrá un volumen en contacto con la tierra y otro elemento más ingrávido, ligero", ha indicado Vivas. En este sentido, el proyecto se organiza alrededor de un anillo exterior: una galería perimetral que rodea el edificio y, a la vez, genera un vacío urbano que funciona como plaza de acceso. De esta forma, queda delimitado el interior del exterior del recinto, actuando también como espacio de transición entre el paisaje rural y el interior.

La parte más amplia de la galería perimetral se convierte en el vestíbulo que conecta la entrada principal y la secundaria. Este espacio sirve de distribuidor y área de transición, de zona polivalente como extensión de las diferentes salas, y de exposición para patrocinadores y comerciales.

La misma estrategia de creación de un perímetro se aplica al edificio principal, que también adoptará el concepto de anillo para alojar servicios, accesos, escaleras, instalaciones, salas, oficinas y áreas de restauración. Al concentrar las funciones en el contorno, se libera el espacio central para las salas expositivas y se logra una mayor flexibilidad a la hora de organizar y subdividir las salas de exposición.

Flexibilidad de usos

El edificio estará preparado para organizar un gran evento y otros más pequeños al mismo tiempo, una flexibilidad de usos que ha sido muy valorada por el jurado del concurso de ideas. Tendrá 20.000 metros cuadrados de superficie ferial, capaces de transformarse en diferentes naves según las necesidades, y con capacidad para 8.000 personas.

El proyecto incluye también un auditorio de 220 butacas, salas de conferencias, espacios para presentaciones y programación cultural, restaurante, salas de reuniones, almacenes y un aparcamiento de más de 21.000 metros cuadrados.

Del mismo modo, la idea es implantar sistemas de ahorro energético para reducir la demanda, incluyendo galerías bioclimáticas y placas fotovoltaicas. "Será un edificio altamente eficientemente energético", ha subrayado Vivas.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha celebrado que el proyecto de Vivas Arquitectos "integrará el recinto ferial en su entorno" y "proyectará Palma como un destino de referencia". Asimismo, ha indicado que será "complementario" con el Palacio de Congresos y "una pieza clave dentro del distrito de innovación".

Este distrito de innovación, "ambicioso y transformador", no se centra únicamente en la fachada marítima, "sino en la integración de la ciudad con el puerto, la Serra de Tramuntana y con el futuro recinto ferial, situado en un punto estratégico de la ciudad y de la Platja de Palma, bien conectado con el futuro tren que llegará hasta Llucmajor pasando por Platja de Palma y el aeropuerto".