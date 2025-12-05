Més critica la creación de la planta de residuos en el castillo de San Carlos

El diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, y la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, advirtieron ayer de que la construcción de una planta de residuos líquidos peligrosos cerca del castillo de San Carlos pondría «en riesgo» el patrimonio histórico de la ciudad, por lo que criticaron a los ‘populares’ por priorizar proyectos industriales frente a la conservación del patrimonio.

En rueda de prensa, Vidal censuró que se plantee construir una planta de residuos tóxicos en una zona de máxima protección, un proyecto que, según afirmó, supone un «grave impacto ambiental». Por ello, advirtió que pedirá amparo al Estado al considerar que «las autoridades baleares no están cumpliendo con su responsabilidad de proteger el patrimonio».

Por su parte, la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, añadió que la Autoridad Portuaria y el Govern quieren «convertir la zona en un polígono industrial» y señaló que quieren construir al lado del Bien de Interés Cultural del castillo de San Carlos. Según explicó, el proyecto contempla una instalación para gestionar materiales inflamables junto al puerto, pese a que considera que existen otros espacios en Mallorca más adecuados para ubicar plantas de tratamiento de residuos.