Frustración en la Policía Local porque Cort ha suspendido el Plan de Ordenación al verse incapaz de aplicarlo el 1 de enero

El Ayuntamiento de Palma ha suspendido de manera temporal la entrada en vigor del nuevo Plan de Ordenación de la Policía Local al verse incapaz de implementar a tiempo los profundos cambios que implica en cuanto al rediseño de los horarios y funciones de sus más de 800 agentes. Debía entrar en vigor el 1 de enero, pero el Consistorio ha pedido a los sindicatos más tiempo después de admitir que no podrá cumplir con ese plazo.

La plantilla avaló el Plan de Ordenación con un amplio 90% de los votos en un referéndum celebrado a finales de octubre que puso fin a un año y medio de negociaciones y desencuentros entre el Ayuntamiento y los sindicatos. Al fin había una propuesta consensuada y definitiva que, parecía, iba a cristalizar en una nueva reestructuración adaptada a los nuevos tiempos. Sin embargo, su puesta en marcha se aplaza 'sine die'.

"No han sido capaces de implementarlo a tiempo pese a que nos lo prometieron", ha lamentado Óscar Rojas, del sindicato SPPME. "Así no los ha dicho esta mañana Mercedes Celeste [regidora de Govern Interior y Función Pública]. Al parecer ha encallado en el área de Recursos Humanos y no van a poder darle forma jurídica antes del 1 de enero", ha añadido Rojas.

Los sindicatos expresan su frustración ya que estaban convencidos de que este complejo proceso había llegado a su fin. "Nos consta que el alcalde [Jaime Martínez] ordenó que el Plan de Ordenación tenía que entrar en vigor el día, y además nos lo prometió. Tenemos mucha prisa porque sea así porque la plantilla está cansada de sostener un barco que se hunde. Tenemos un límite, sobre todo porque lo esperas como agua de mayo y ahora te dicen que no", ha lamentado Rojas.

El sindicato ATAP, por su parte, ha señalado que Celeste les ha comunicado que "el plan es inviable e infirmable en su formato actual y ha generado un caos en el departamento de Recursos Humanos".

"La regidora de Función Pública ha informado de la creación de una comisión especial para trabajar sobre el plan desde el inicio, confirmando que el plan inicial presentaba graves deficiencias incluso de legalidad", indica ATAP.

PSOE: "El alcalde ha engañado a la Policía Local"

Por su parte la regidora del PSOE, Angélica Pastor, ha señalado que el grupo municipal socialista ya anticipó este escenario. "Como veníamos diciendo el Plan de Ordenación era totalmente inasumible en estos momentos. Lo que ha hecho Jaime Martínez es engañar a los policías para que estuvieran contentos y no reivindicaran sus derechos con protestas", ha indicado la concejala.

"Al alcalde y al equipo de gobierno hay que pedirle responsabilidades. Esto no es un juego, es muy importante y solo hacen grandes anuncios sin concretarlos. Ya veníamos denunciando por parte del grupo socialista que este plan no entraría en vigor el 1 de enero, como así será", ha añadido.

Antes de conocer este desenlace, los socialistas presentaron una moción que se debatirá en el pleno de diciembre en la que instan al Ayuntamiento a que informe del estado de ejecución de la reestructuración de la Policía Local y que "aclare" si será efectiva el 1 de enero.

La justificación de Cort

Ante las críticas de los sindicatos, Cort ha emitido un comunicado para explicar el retraso en la aprobación del nuevo Plan de Ordenación de la Policía Local. El Ayuntamiento recuerda que en el proceso “intervienen múltiples factores y departamentos” que deben validar los principios legales del documento, entre ellos los servicios jurídicos, función pública, recursos humanos, intervención y otros organismos externos.

También señala que todavía está pendiente la entrega del informe de la empresa encargada de valorar los puestos de trabajo de la Policía Local, un documento que detalla las funciones, responsabilidades y requisitos de cada categoría profesional.

Cort asegura que continúa avanzando en la redacción del plan y reafirma su “firme compromiso” de aprobarlo e implementarlo “lo antes posible”, al tiempo que justifica la demora como un hecho habitual en proyectos “de esta envergadura” dentro de la administración pública.