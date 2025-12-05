La EMT refuerza el servicio de autobuses de Palma este sábado, festivo de apertura comercial
Los autobuses de la EMT realizaran el horario de los sábados, con más frecuencia que los días festivos
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma incrementará el servicio de autobuses este sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, con el objetivo de "facilitar los desplazamientos en transporte público durante la jornada festiva de apertura comercial".
Todas las líneas operarán con el horario habitual de los sábados, que ofrece más frecuencias que los días festivos, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.
Asimismo, se han programado refuerzos específicos en la línea 23 --que conecta plaza España y s'Arenal-- para atender el aumento previsto de la demanda. Del mismo modo, los domingos 21 y 28 de diciembre, también jornadas de apertura comercial, la EMT reforzará el servicio de la línea 23.
