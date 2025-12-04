Así será el nuevo edificio de Gesa: la recreación que muestra cómo cambiará la fachada marítima de Palma

El Ayuntamiento de Palma ha presentado el proyecto del entorno del edificio de GESA, que se convertirá en uno de los principales ámbitos de transformación urbana de Palma de aquí a 2030. El proyecto prevé una gran zona verde en superficie, dos equipamientos municipales soterrados, un aparcamiento subterráneo de 700 plazas y la prolongación bajo tierra de la calle Joan Alcover hasta el Passeig Marítim, con el objetivo de coser la ciudad con el frente marítimo y dar nuevos usos al inmueble diseñado por José Ferragut.

En total se actuará sobre unos 30.000 metros cuadrados de fachada marítima, desde la zona de Avenidas hasta el entorno del Palacio de Congresos. El coste global del proyecto rondará los 90 millones de euros y la previsión municipal es que las obras estén terminadas alrededor de 2030, en el horizonte de la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura.

La reforma del edificio de GESA deberá mantener la volumetría existente, la fachada tipo ‘muro cortina’, la ubicación general de escaleras y accesos, y conservar los elementos originales interiores como pomos y lámparas, incluyendo también los del artista Luis Castaldo. De este modo, el inmueble conservará su apariencia característica.

En esta recreación de la futura reforma de GESA puedes ver cómo cambiará la fachada marítima de Palma

Recreación de la futura reforma de GESA / Elaboración propia

En superficie, el planteamiento pasa por crear un gran parque continuo. Para ello, la calle Joan Alcover se prolongará de forma soterrada hasta el Passeig Marítim, cruzando bajo Joan Maragall. Este túnel permitirá mantener la continuidad del espacio verde, habilitar uno de los accesos al aparcamiento subterráneo y reducir el tráfico en superficie. Además, se prevé una conexión peatonal directa con Es Baluard des Príncep y el Palacio de Congresos, de forma que todo el frente marítimo pueda recorrerse a pie hasta el Parc de la Mar.

El Ayuntamiento recuerda que existe un protocolo de intenciones con el museo Thyssen para que tenga presencia estable en la ciudad, de manera que el entorno de GESA pueda consolidarse como un polo expositivo y cultural. El proyecto contempla además un parque escultórico al aire libre en la zona verde.

En materia de movilidad, el aparcamiento de 700 plazas y el soterramiento de Joan Alcover concentrarán buena parte del tráfico bajo rasante, con el objetivo de rebajar la presión de coches en superficie y priorizar los recorridos peatonales y los usos ciudadanos del nuevo espacio.