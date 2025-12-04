Palma rinde homenaje a los 150 años de su policía montada, la más antigua del país

La Policía Local de Palma ha conmemorado este jueves el 150 aniversario de su histórica unidad Montada, considerada la más antigua de España. El acto, celebrado en la fachada y en el interior del Ajuntament de Palma, ha reunido a los actuales integrantes de la sección, a agentes jubilados, familiares y representantes institucionales, entre ellos el alcalde, Jaime Martínez.

La jornada ha comenzado a las 11.55 horas con la formación de los agentes de gala frente a la porta de Cort, donde varios caballos de la unidad han sido recibidos entre aplausos de vecinos y transeúntes. La ceremonia ha continuado en la Sala de Plens, donde se ha entregado un obsequio conmemorativo a los 22 miembros retirados en reconocimiento a su trayectoria, entre ellos: Carme Jaume Ribot, María Fiol Romero, Gabriel Roca Ramón, Pedro Mir Homar.

En el interior del edificio, se ha proyectado un vídeo que repasaba el siglo y medio de historia de la sección, creada en 1875, así como la memoria de los agentes fallecidos. Las imágenes han puesto en valor la evolución de una unidad que ha sabido adaptarse a las necesidades de cada época.

Durante su intervención, el alcalde Jaime Martínez ha destacado la “profunda huella” que la unidad Montada ha dejado en Palma. «En estos 150 años, la Policía Montada se ha ganado un lugar indiscutible como cuerpo profesional, cercano y respetado por la ciudadanía», «Su trayectoria es motivo de orgullo para todos los palmesanos y para este Ayuntamiento», ha expresado el alcalde.

Martínez ha subrayado también la labor cotidiana del cuerpo, que combina tareas de vigilancia, prevención y control del espacio público con su presencia en actos oficiales, así como su papel pedagógico en las visitas de escolares de toda Mallorca. «Los agentes enseñan a los jóvenes el funcionamiento del servicio y la relación especial entre policías y caballos, basada en la confianza, la dedicación y el respeto mutuo», ha añadido.

El alcalde ha enmarcado la efeméride en el proceso de refuerzo de los cuerpos de seguridad. «Durante este año se ha impulsado una convocatoria de 170 nuevas plazas de policía, la mayor de la historia reciente», «Nuestro objetivo es seguir dotando a la Policía Local de más recursos humanos y operativos para afrontar los retos presentes y futuros», ha recordado.

Martínez ha asegurado que la unidad Montada mantiene “plena vitalidad” tras siglo y medio de actividad. «Pese a su longevidad, su futuro es prometedor. Aún quedan décadas, e incluso siglos, para seguir construyendo su historia de servicio público», ha concluido.

El acto ha finalizado con el reconocimiento institucional a los agentes jubilados y un recuerdo especial para los compañeros fallecidos, en una ceremonia simbólica marcada por la imagen de los caballos frente a la sede consistorial.