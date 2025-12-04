Palma reduce de meses a días la tramitación de licencias urbanísticas en los proyectos de ejecución con una declaración responsable

El Ayuntamiento de Palma implantará la declaración responsable del proyecto de ejecución en las licencias urbanísticas, una medida que permitirá acortar de forma muy significativa los plazos para iniciar las obras, pasando de una media de dos meses a solo unos días.

Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, quien ha destacado que la actuación "se apoya plenamente en la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares (LUIB)". El concejal ha recordado que el control que se exige en la legislación urbanística se refiere a los aspectos esenciales del planeamiento, como el uso, el volumen, la edificabilidad, las alturas o las alineaciones, todos ellos propios del proyecto básico.

El proyecto de ejecución, en cambio, tiene una naturaleza estrictamente técnica y constructiva. Pese a ello, en la práctica administrativa se mantenía un trámite específico para revisarlo, que "duplicaba controles ya realizados y retrasaba innecesariamente el inicio de las obras sin aportar un valor urbanístico añadido".

Con la nueva declaración responsable, Cort elimina este trámite duplicado y mantiene intactas todas sus facultades de comprobación, inspección y disciplina urbanística.

Óscar Fidalgo, regidor de Urbanismo y Vivienda de Cort. / Cort

La medida solo será aplicable cuando el proyecto de ejecución coincida plenamente con el proyecto básico autorizado; en caso de introducir cambios que afecten a parámetros esenciales del planeamiento, seguirá siendo necesaria la correspondiente modificación de la licencia.

"El Ayuntamiento no reduce el control urbanístico: elimina un procedimiento que no tenía naturaleza urbanística. Con ello mejoramos la eficiencia administrativa y facilitamos una tramitación más rápida y segura de las actuaciones en la ciudad", ha señalado el regidor.

Además, Fidalgo ha subrayado que esta iniciativa cumple con la Ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears, que obliga a revisar y agilizar procedimientos, reducir cargas y eliminar obstáculos innecesarios.

"Palma no elimina control urbanístico; elimina trámites que no aportaban valor y que solo generaban retrasos injustificados. Con esta medida damos un paso hacia una administración más ágil y más coherente con la legislación vigente", ha indicado.

Implantación de las ECUS

El regidor ha recordado que esta actuación se suma a otras medidas ya impulsadas por el equipo de gobierno a lo largo de la legislatura, como la implantación de las ECUS, la eliminación de las citas previas, la creación de la nueva web de Urbanismo, la puesta en marcha del visor urbanístico o la supresión de trámites como el visto bueno de Recursos Hídricos para obras mayores.

También ha destacado la rebaja fiscal histórica aplicada en Palma, con bonificaciones específicas para proyectos de alquiler social, viviendas con bajo valor catastral, familias numerosas y la reducción de tasas urbanísticas, incluida la bonificación del ICIO.

“Con la medida presentada hoy, y con todas las actuaciones impulsadas en estos dos años, el Ajuntament reafirma su compromiso con una administración más eficiente, con plazos más cortos y con un marco más ágil y seguro para la actividad urbanística”, ha concluido Fidalgo.