Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
La promotora Pryconsa informa de que han comenzado los trabajos para edificar las nuevas residencias de una a cuatro habitaciones
La promotora Pryconsa ha informado este jueves de que ha iniciado las obras de una promoción de 64 viviendas en Son Güells, "en un entorno de tranquilidad urbana con proximidad a equipamientos y servicios y a poca distancia de costa y playa".
La promoción está compuesta por 64 viviendas de 1 a 4 dormitorios, distribuidas en cuatro alturas, con áticos con solárium y bajos con jardín. Del total de unidades, 38 tendrán la calificación de vivienda libre y 26 de precio tasado.
"Son Güells es un proyecto singular que se integra en una urbanización privada con zonas ajardinadas y espacios comunitarios pensados para fomentar un estilo de vida activo y saludable, favoreciendo además la convivencia y la socialización. La urbanización contará con piscina de cloración salina, un sistema respetuoso con el medio ambiente que desinfecta con elementos naturales no contamina y contribuye a la protección de la salud de los usuarios", informa Pryconsa.
La promotora de Son Bordoy
En 2026 Pryconsa también tiene previsto desarrollar una promoción de 750 viviendas en Son Bordoy, en El Molinar.
Por otro lado, hay que recordar que también en Son Güells se ejecutará próximamente un proyecto urbanístico para edificar algo más de tres mil viviendas, aunque en este caso no estará a cargo de Pryconsa.
