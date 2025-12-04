El ayuntamiento de Palma aclara que los dos equipamientos municipales que se construirán junto a Gesa tendrán "fachada y alturas"

Los dos edificios que se construirán junto a Gesa para acoger equipamientos públicos tendrán varias alturas. El Ayuntamiento de Palma ha aclarado este miércoles que estos dos inmuebles de nueva construcción no serán soterrados, como indicó el miércoles el alcalde Jaime Martínez cuando anunció la aprobación del concurso de ideas que transformará esta parte de la fachada marítima.

Los dos futuros equipamientos tendrán "fachada y alturas", ha señalado el Consistorio. La idea es aprovechar el desnivel que hay en esta superficie, entre la calle Joan Maragall y el mar, para que las dos nuevas construcciones tengan el menor impacto posible entre el edificio de Gesa y la zona verde que creará.

Esos son los parámetros que se incluirán en los pliegos del concurso de ideas abierto a equipos multidisciplinares para que presenten sus propuestas de transformación de este espacio. Los candidatos deben plantear soluciones para el diseño de los dos edificios y la reforma integral de Gesa, la construcción de un aparcamiento subterráneo de 700 plazas y el soterramiento de la calle Joan Alcover hasta el Passeig Marítim.

Los dos nuevos equipamientos serán "soterrados", manifestó el alcalde el miércoles de manera reiterada durante una intervención en la que desgranó los usos que se dará al inmueble de José Ferragut y a los dos futuros espacios municipales. También será misión de los equipos que se presenten al concurso de ideas ordenar y definir estos usos, aunque Martínez ya adelantó que el edificio de Gesa deberá contener al menos la sede del Palma Culture & Innovation Bay' (distrito de innovación), el Institut Municipal de les Arts, talleres para creadores, un museo de la Energía, la Biblioteca Central Municipal, que incluirá una ludoteca y una mediateca, además de los fondos de la biblioteca de Cort.

Del mismo modo, deberá albergar los fondos cinematográficos y fotográficos municipales, el Archivo Municipal y el Centro Cultural de Arte, Creación y Exposiciones de la ciudad.

Objetivo 2030

Hay que recordar que en febrero Cort adquirió el edificio de José Ferragut y los solares colindantes a Endesa, poniendo fin a quince años de abandono, batallas judiciales y bandazos.

El plazo para presentar propuestas acabará el 1 d abril de 2026. A partir de ese momento el jurado elegirá la mejor y se contratará el proyecto para licitar las obras. La idea es que los trabajos de reforma y construcción empiecen en 2028 y que todo el proyecto esté terminado en el entorno de 2030.

El proyecto costará en conjunto unos 90 millones de euros. Cuarenta millones de euros la reforma de Gesa, 16 millones la construcción de los nuevos equipamientos, unos 21 millones los aparcamientos, cuatro millones las nuevas zonas verdes y unos dos millones el soterramiento de la calle Joan Alcover.