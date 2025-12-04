Convocan una asamblea vecinal ante la preocupación por la macrourbanización de Son Güells
La asociación de vecinos del Rafal Nou anima a los barrios cercanos a asistir a la reunión este viernes a las 18:00
Temen el impacto que tendrá un desarrollo que prevé tres mil viviendas y edificios de hasta doce alturas
La asociación de vecinos del Rafal Nou celebrará este viernes por la tarde una asamblea por la preocupación vecinal surgida a raíz de la futura macrourbanización prevista en Son Güells que sumará 3.096 viviendas y edificios de hasta doce alturas. La reunión tendrá lugar a las 18:00 horas en el local de la AAVV Rafal Nou (Passatge Escorca 4A) y los convocantes también animan a acudir a los vecinos de los barrios vecinos Rafal Vivero y Son Gibert.
Las futuras viviendas se construirán en un enorme solar ubicado entre el Camí Salard, la calle Binimar y el torrente de na Bàrbara. Según el estudio preliminar presentado por la promotora Jaime Bibiloni al Ayuntamiento de Palma se levantarán 1.588 viviendas con algún tipo de protección (de precio limitado y públicas) y otras 1.508 de precio libre. Esta última categoría incluirá los edificios más altos: planta baja más once alturas.
Miles de nuevos residentes
Los vecinos de los barrios más cercanos han expresado su preocupación por el impacto que tendrá este Proyecto Residencial Estratégico (PRE) en un entorno dominado por viviendas de pocas alturas. Asimismo, muestran su inquietud por la llegada de miles de nuevos residentes con sus vehículos a una parte de Palma en la que, señalan, ya tienen muchos problemas para aparcar y los servicios públicos están al límite.
Hay que recordar que Urbanismo ya tiene sobre la mesa el PRE de Son Güells y el de Son Puigdorfila Nou, que sumará 542 viviendas.
- Así será el nuevo edificio de Gesa: la recreación que muestra cómo cambiará la fachada marítima de Palma
- Membresía desde 10.000 euros: cómo un alemán está creando en el Molinar el primer club de barcos eléctricos de España
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Reforma de GESA: dos edificios soterrados, un aparcamiento de 700 plazas y la prolongación de la calle Joan Alcover
- Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
- El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena su iluminación navideña
- Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
- Concluye la remodelación de la plaza Ecce Homo con la renovación del pavimento y la sustitución de cuatro árboles