Convocan una asamblea vecinal ante la preocupación por la macrourbanización de Son Güells

La asociación de vecinos del Rafal Nou celebrará este viernes por la tarde una asamblea por la preocupación vecinal surgida a raíz de la futura macrourbanización prevista en Son Güells que sumará 3.096 viviendas y edificios de hasta doce alturas. La reunión tendrá lugar a las 18:00 horas en el local de la AAVV Rafal Nou (Passatge Escorca 4A) y los convocantes también animan a acudir a los vecinos de los barrios vecinos Rafal Vivero y Son Gibert.

Las futuras viviendas se construirán en un enorme solar ubicado entre el Camí Salard, la calle Binimar y el torrente de na Bàrbara. Según el estudio preliminar presentado por la promotora Jaime Bibiloni al Ayuntamiento de Palma se levantarán 1.588 viviendas con algún tipo de protección (de precio limitado y públicas) y otras 1.508 de precio libre. Esta última categoría incluirá los edificios más altos: planta baja más once alturas.

Miles de nuevos residentes

Los vecinos de los barrios más cercanos han expresado su preocupación por el impacto que tendrá este Proyecto Residencial Estratégico (PRE) en un entorno dominado por viviendas de pocas alturas. Asimismo, muestran su inquietud por la llegada de miles de nuevos residentes con sus vehículos a una parte de Palma en la que, señalan, ya tienen muchos problemas para aparcar y los servicios públicos están al límite.

Hay que recordar que Urbanismo ya tiene sobre la mesa el PRE de Son Güells y el de Son Puigdorfila Nou, que sumará 542 viviendas.