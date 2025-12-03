Reforma de GESA: dos edificios soterrados, un aparcamiento de 700 plazas y la prolongación de la calle Joan Alcover

La reforma integral de GESA irá aparejada a la construcción de dos equipamientos municipales soterrados, un aparcamiento subterráneo de 700 plazas y la prolongación de la calle Joan Alcover hacia el Passeig Marítim. En la superficie habrá una gran zona verde. El coste de todo el proyecto ascenderá a 90 millones de euros y está previsto que esté terminado en 2030 con la idea de que un año después Palma se haya convertido en la Capital Europea de la Cultura. Cort publicará en breve la convocatoria del concurso de ideas para elegir la propuesta que defina y ordene los nuevos espacios.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha realizado hoy este anuncio, el siguiente paso después de que en febrero Cort adquiera el edificio de José Ferragut y los solares colindantes. En suma, se intervendrá sobre 30.000 metros cuadrados de la fachada marítima.

Los pliegos del concurso incluyen una serie de condicionantes para los usos que tendrán tanto el edificio de GESA como los dos equipamientos de nueva construcción, aunque los equipos que presenten sus propuestas tendrán un margen para repartir los espacios como consideren. Se descarta destinar el edificio de Ferragut a oficinas, el uso para el que fue concebido, porque el objetivo es que sea un referente en el ámbito de la cultura y la innovación.

"Debe acoger la sede del Palma Culture & Innovation Bay' (distrito de innovación), el Institut Municipal de les Arts, talleres para creadores y un museo de la Energía dedicado atendiendo a que inicialmente acogió las oficinas de GESA. Y en los edificios soterrados debe haber al menos una Oficina de Atención al Ciudadano", ha apuntado Martínez.

"También se ubicará la Biblioteca Central Municipal, que incluirá una ludoteca y una mediateca, además de los fondos de la biblioteca de Cort. Los fondos cinematográficos y fotográficos municipales, y el Archivo Municipal. También estará el Centro Cultural de Arte, Creación y Exposiciones, un nuevo museo para la ciudad que incluirá espacios diáfanos con la posibilidad de fusionar plantas y generar dobles espacios. Y podrá albergar exposiciones de colecciones públicas y privadas, y salas polivalentes para conferencias y talleres", ha continuado Martínez.

En este sentido, hay que recordar que Cort firmó un protocolo de intenciones con el museo Thyssen, con el que ya se ha empezado a colaborar. La idea es que tenga una sede en Palma. Además habrá una zona expositiva exterior para instalar un parque escultórico.

"Habrá un auditorio y espacios para incubadoras de empresas vinculadas al distrito de innovación en el ámbito de la cultura, la economía o el turismo. Y almacenes, porque el Ayuntamiento tiene una carencia importante de estos espacios. Y usos de restauración. En los nuevos edificios soterrados habrá espacios de residencia comunitaria y de creación", ha informado el alcalde.

Calendario de actuaciones

El plazo para presentar propuestas acabará el 1 d abril de 2026. A partir de ese momento el jurado elegirá a la mejor propuesta y se contratará el proyecto para licitar las obras. La idea es que los trabajos de reforma y construcción empiecen en 2028 y que todo el proyecto esté terminado en el entorno de 2030.

"Es un proyecto de ciudad que implica a otras administraciones. E invito de nuevo a que algún ministerio a que participe. "Si disponemos de financiación, será una realidad hacia 2030", ha manifestado Martínez.

La reforma y rehabilitación de GESA costará en torno a los 40 millones de euros. La construcción de los dos nuevos equipamientos soterrados serán unos 16 millones de euros. Los equipamientos bajo la plataforma otros 13 millones. Los aparcamientos soterrados unos 21 millones de euros. Los espacios verdes requerirán de una inversión de 4 millones de euros y el soterramiento de la calle Joan Alcover otros dos millones de euros.

El alcalde considera que será suficiente con el dinero que saldrá de la Ley de Capitalidad, cuya aportación a Palma pasará de 30 a 60 millones de euros. Y del Impuesto de Turismo Sostenible, en torno a 40 millones de euros anuales.